30 de septiembre de 2019

Madrid Games Week 2019 llega el próximo martes con un congreso de expertos en el 'gaming'

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Madrid Games Week 2019 llegará a Ifema el próximo martes y hasta el domingo con un congreso de expertos en el mundo del 'gaming' cuyo objetivo es posicionar a la capital como "circuito mundial de la industria" del videojuego.

Según ha informado Feria de Madrid en un comunicado, se trata de un evento organizado por Ifema y la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) pero también cuento con el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad.

Así, el Congreso de Madrid Games Week 19 'Videojuegos, Educación, Cultura y Salud' se dará en el auditorio de la Fundación Telefónica. Los expertos de esta convocatoria informarán del "impacto positivo del gaming como herramienta de desarrollo en ámbitos como la educación, la cultura o la salud".

En el contexto cultural, se presentará también en la Fundación Telefónica una exposición de Videojuegos que estará hasta el 12 de enero 2020.

PRIMER DÍA: EL CONTEXTO DE LOS VIDEOJUEGOS

El primer día del congreso el pedagogo Gregorio Luri dará una ponencia sobre el videojuego en su contexto histórico y socio-cultural mientras que el académico Íñigo Mugueta mostrará las formas usadas para evaluar en el aula el uso de videojuegos de estrategia.

Además, se celebrará una mesa redonda donde psicólogos establecerán una discusión sobre el desarrollo de habilidades y las cuestiones cognitivas de la interacción con videojuegos. La jornada finalizará con la exploración de las maneras de hacer carrera en la industria a través de la formación universitaria específica o los estudios internacionales de prestigio.

SEGUNDO DÍA: LUDOFICCIÓN Y TECNOLOGÍA

La primera ponencia del segundo día la protagonizará el académcio Antonio Planells de la Maza sobre la 'ludoficción'. Además, el responsable de desarrollo educativo del Museo Thyssen-Bornemisza, Rufino Ferreras, compartirá su experiencia sobre cómo han utilizado los videojuegos como una herramienta de educación en el Museo Thyssen y el desarrollador Shahid Ahmad hablará sobre la figura del mentor en los equipos de videojuegos.

También, participará exyoutuber Mike LeBeau explicará los malentendidos y confusiones adheridos al sector y sobre las decisiones recientes por parte de organismos internacionales y el cofundador de Flavourworks, Jack Attridge, que explicará cómo han desarrollado una tecnología propia para mezclar cine y videojuegos.

Por último, habrá una mesa redonda final entre inversores de esta industria.

LA GUERRILLA DEVELOPERS DAY, OTRO PRECEDENTE A LA MADRID GAMES WEEK

Como precedente a la Madrid Games Week 2019, se celebrará el 2 de octubre en la Factoría Cultural de Matadero 'el Guerrilla Developers Day', un encuentro de desarrolladores de videojuegos donde se ha programado conferencias donde los profesionales del sector compartirán sus experiencias y know-how.

Este evento contará con una representación del festival IndieCade, "el más importante" de videojuegos independientes a nivel internacional.

Así, entre los ponentes que hablarán de lanzamientos serán el CEO en 'The Game Kitchen', Mauricio García (con 'Blasphemous'), el Fundador de Pixelatto, Javier Cepaha (con 'Reventure) o el lead programmer en Pendulo Studios, Juan Miguel Martín (con 'Blacksad, Under The Skin').

Asimismo, también participarán el Project Lead en Tequila Works, David Canela, que abordará la metodología de trabajo en el diseño de niveles de Tequila Works, la fundadora de 'Out of the Blue Games', Tatiana Delgado, quien tratará el uso de la realidad virtual en el desarrollo de videojuegos o el director para Europa de IDG Consulting, Daniel Cervantes, que presentará los resultados de un informe publicado por IDG sobre el mercado de Cloud Gaming.