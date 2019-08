28 de agosto de 2019

Miyu Yamashita se suma a los combates puroresu que acogerá la Japan Week en septiembre

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La luchadora Miyu Yamashita participará en los combates cien por ciento puroresu (lucha libre japonesa) que acogerá la Japan Week en Ifema entre los días 21 y 22 de septiembre.

Según ha explicado Japan Week en un comunicado, la luchadora japonesa de TJPW tiene 24 años y es la actual 'Tokyo Princess Of Princess Champion' por segunda vez. Se añade a la presencia de Maki Itoh, también combatiente de esta disciplina.

Yamashita, junto con su compañera Maki Itoh, se une al ex boxeador Valentín Loren, los youtubers Andrea Compton, Hermoti y Keunam, El Rincón de Ani y El Bleda & Vuldarde ya anunciados; los directores de anime Norihiro Naganuma y Akio Watanabe; el ilustrador Range Murata; el grupo de city pop THREE1989; la cantante K-Pop Hyemin; RJ Palmer, diseñador de animación de las criaturas de Detective Pikachu; Gabriel Picolo, conocido por Icarus and the Sun y sus fanarts de Teen Titans o Salva Espín, dibujante de cómics como Masacre.

"Un arsenal de figuras consolidadas que resaltan nuestro propósito de apostar por la calidad y talento", ha destacado la organización que confía en que la cita se convierta en el "mayor evento de manga de 2019".