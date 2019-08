El 76% de los madrileños sale de bares todas las semanas, un 7% a diario, según una encuesta

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 76 por ciento de los madrileños sale de bares todas las semanas, un 7 por ciento a diario, según una encuesta realizada por Madison Market Research, con la colaboración de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de Alimentación (SEDCA).

Según la SEDCA, en bares y restaurantes también se puede seguir buenas pautas de alimentación y para ello, ha creado un documento que refleja una serie de consejos para comer y tapear de forma saludable en hostelería, durante los cinco momentos clave de alimentación del día: desayuno, almuerzo, comida, afterwork (merienda) y cena.

Uno de los primeros consejos aportados en el documento es ir caminando, en la medida de lo posible, al establecimiento deseado. Así, Jesús Román Martínez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y presidente del Comité científico de SEDCA, ha indicado que "es importante mantenerse activo, y el ir caminando a los restaurantes, es una manera de quemar las calorías ingeridas".

En general, la SEDCA aconseja elaboraciones a la plancha, al vapor, cocidas u horneadas, y la predominancia de las verduras y hortalizas en platos principales. Además, hay tapas bajas en calorías y saludables, como los encurtidos, el jamón y el gazpacho.

Para beber, la SEDCA recomienda optar por el agua o, quien así lo desee, por bebidas bajas en calorías como la cerveza tradicional y sin alcohol. De hecho, Madrid se encuentra entre las comunidades autónomas donde la cerveza tradicional es la bebida más consumida en el almuerzo.

"Y aunque a la hora de hidratarse la primera opción debe ser siempre agua, cuando salimos, solemos decantarnos por otro tipo de bebidas", destacan desde la Sociedad. En este caso, la cerveza es según la encuesta de Madison Market Research, después del agua, la opción preferida por el 51,8 por ciento de los españoles. En concreto, un 43,2 por ciento se decanta por la de tipo tradicional y un 10,7 por ciento la pide sin alcohol.

TAPAS POR LA TARDE

Por otro lado, según relata la Sociedad, un tema que preocupa a los trabajadores es poder salir de la oficina y tomarse unas tapas a la vez que se toma una cerveza y charla con sus compañeros. Los expertos aconsejan hacer deporte en conjunto para "ganarse" el picoteo posterior sin tener remordimientos.

"Tomar unas tapas por la tarde, en la comida o en la cena, no es un problema y no tiene porqué darnos remordimientos si lo hacemos bien, y para ello debemos elegir bien en función de nuestras características personales, la actividad física que realicemos, etc", ha declarado. Martínez.

Las cenas suelen ser más copiosas de lo que deberían, ya que, según la encuesta realizada, la gran mayoría de los españoles solemos acudir al fast food.

La SEDCA recomienda que la última comida del día debe ser la más ligera, por lo que habrá que decantarse "por preparaciones ligeras a base de verduras, hortalizas, mariscos, carnes bajas en grasa y pescados", ha declarado por su parte el presidente de la SEDCA, Antonio Luis Villarino.

Además, ha añadido que "lo importante, es hacer un equilibrio entre comida y cena o entre media mañana y media tarde, para que al final de la jornada, el número de calorías y nutrientes tomados sean los correctos en cada caso".