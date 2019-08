13 de agosto de 2019

La actual Consejería de Justicia de Madrid pasará a llamarse Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La actual Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid pasará a llamarse Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo, según ha anunciado la candidata del PP a la Presidencia del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha hecho durante su discurso en el debate del pleno de investidura que acoge este martes la primera sesión, y después de recordar cómo hace "apenas unos días" se celebraban "los homenajes a miembros de ETA que, incluso fomentados por administraciones públicas, tenían lugar en el País Vasco y Navarra".

Según Ayuso, no se puede "consentir que, en un Estado de Derecho, el verdugo tenga más reconocimiento que la víctima" y ha recordado que el Partido Popular aprobó en 2015, "junto con la casi unanimidad del Congreso de los Diputados, el Estatuto de la Víctima del Delito".

"Fue un compromiso no solo español, sino también europeo, que ponía el foco en las 16 víctimas del delito y nunca más en los asesinos. Sin embargo, hay algunos que se empeñan en que no sea así. Se empeñan en no cumplir la Ley", ha lamentado.

Por eso, ha indicado que desde la Comunidad de Madrid defenderán "la memoria y la dignidad de las víctimas de todas las formas de terrorismo". "Plantaremos cara a quienes pretenden tergiversar la historia y manchar su recuerdo", ha resaltado, para anunciar el cambio de denominación de la Consejería de Justicia.