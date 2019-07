18 de julio de 2019

Afectados por venta de viviendas de EMVS tachan de "irresponsable" que Almeida no plantee recurrir absolución de Botella

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Arancha Mejías, ha tachado de "irresponsable" y "muy soberbio" que el Ayuntamiento de Madrid, a través de la EMVS, no se plantee recurrir la sentencia del Tribunal de Cuentas que anuló la condena a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a los que fueron concejales en su Junta de Gobierno por vender viviendas al grupo societario Fidere.

Según ha explicado en declaraciones a Europa Press, la asociación no puede recurrir esta resolución porque no están personados en este Tribunal de Cuentas, por lo que "se depende del Ayuntamiento". La portavoz de la Corporación local, Inmaculada Sanz, deslizó este miércoles que, en principio, no tienen intención de hacerlo.

"Estamos preocupados de los que juzguen sean personas afines y muy cercanas a quien tienen que condenar", ha cargado Mejías, quien ha hecho alusión a que el tribunal que ha tomado la decisión está presidido por la exministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante, que ocupó la cartera con el marido de Ana Botella, José María Aznar, durante su etapa como presidente del Gobierno central.

Así, ha proseguido preguntándose cómo desde el PP "no se escandalizan" de que una exministra tenga "la última palabra" para exculpar "a la mujer de su presidente" y ha continuado reprochando a los partidos "que apuntalan" al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que no le exijan que recurra, en referencia a Ciudadanos.

"No están por la labor, eso es más escandaloso. Recurre sentencias que ganan ciudadanos, pero esta no. Es irresponsable y muy soberbio", ha concluido, que ha reconocido sentir "rabia y mucha frustración".