Aguado avanza que la descentralización del turismo marcará el Plan Estratégico de Turismo 2019-2023

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha esbozado este viernes, Día Mundial de Turismo, las líneas maestras del Plan Estratégico de Turismo 2019-2023, entre las que ha destacado la descentralización, para lo que el Gobierno regional invertirá en promocionar y difundir los 179 municipios madrileños.

Desde la Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, municipio que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de conjunto histórico, Aguado ha señalado que "muchos de los visitantes que llegan a la Comunidad de Madrid permanecen todavía en la almendra central", por lo que ha destacado la necesidad de poner en valor toda la riqueza patrimonial de la región.

A su juicio, los madrileños cuentan con una "región única por descubrir" con "multitud de enclaves maravillosos y auténticos", pero "nadie viaja a lugares que no conoce, de los que no les han hablado, que no han visto en ninguna guía".

Por ello, el Gobierno regional realizará una importante inversión en promoción, persiguiendo también la desestacionalización del turismo y la diversificación de los mercados emisores, al tiempo que fomentará la colaboración entre municipios.

"Hay países y regiones que son muy buenas contando lo que son y lo que tienen a pesar de tener mucho menos de lo que tenemos nosotros", ha recalcado Aguado, quien se ha comprometido a contar lo que tiene la Comunidad de Madrid.

ATRAER TURISMO INTERNACIONAL A MUNICIPIOS

Asimismo, ha asegurado que su "reto" es que hasta lugares como Colmenar de Oreja lleguen chinos, rusos y turoperadores y "no para pasear, sino para gastar" en los restaurantes, hoteles y comercios locales.

Tras destacar el buen momento que atraviesa el sector turístico madrileño, que da empleo a 400.000 personas y representa el 7 por ciento del PIB de la región, Aguado se ha comprometido a acabar la Legislatura con mejores indicadores.

Por su parte, la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera, ha reivindicado "todas las bellezas que tiene Madrid en sus 179 municipios", y ha instado a los madrileños a "presumir" de sus pueblos, villas, historia y patrimonio.

La comitiva del Gobierno regional, acompañada por el alcalde, David Moya, ha visitado el museo del pintor local Ulpiano Checa y una de las ocho bodegas del municipio.