Aguado cree que las cuotas de género "hacen flaco favor" a la mujer y prefiere elegir perfiles por su capacidad o mérito

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha insistido en su idea de que las cuotas de género "hacen un flaco favor" a las mujeres y que prefiere elegir perfiles para componer su Gobierno por la capacidad o mérito que tengan, independientemente de si son mujeres u hombres.

En declaraciones a los periodistas tras visitar el simulador de trenes de Canillejas, Aguado, al ser preguntado sobre si cree que su Gobierno debería estar compuesto de una forma más paritaria (hay 10 consejeros y 3 consejeras), ha indicado que no se trata "de un tema de hombres o mujeres sino de su capacidad para afrontar una serie de desafíos y de retos".

"Los 13 perfiles que tenemos son los mejores preparados para abordar esos cambios, tienen experiencia en áreas de gestión. Me ratifico porque es lo que pienso: no soy partidario de las cuotas que hacen flaco favor a la mujer y defiendo la profesionalidad de todas las personas que forman parte del Gobierno", ha reiterado.

Sobre esta misma cuestión y que en una entrevista con 'ABC' afirmara que prefería no colocar a "pajines" (en alusión a Leire Pajín) o "aídos" (sobre Bibiana Aído) en el Gobierno, Aguado cree que son dos personas que "no estuvieron a la altura de sus cargos" y que él no querría eso para formar un Ejecutivo. "Quiero perfiles que sean elegidos en base al mérito y la capacidad", ha admitido.

En este punto, le ha preguntado al PSOE que se plantee qué es para ellos la igualdad, cuando fue "el único partido" que presentó a las elecciones autonómicas y municipales dos candidatos hombres. "Para mí igualdad es poner a los mejores sean hombre o mujeres", ha insistido.

Asimismo, el vicepresidente autonómico ha reconocido que hay infinidad de mujeres y hombres que tienen "una excelente preparación" pero que tanto PP como Cs han optado por esos 13 perfiles al entender que "son los mejores" sin entrar en "una guerra de sexos".

Las palabras de Aguado en esa entrevista han generado críticas por parte del portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, su homólogo en Más Madrid, Íñigo Errejón, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.