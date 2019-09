25 de septiembre de 2019

Aguado critica que Vox ahora proteste "por tener puestos" y recuerda que el reparto de comisiones lo hacen los grupos

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha criticado que la portavoz de Vox la Asamblea, Rocío Monasterio, ahora protestes "por tener puestos" en las mesas de las comisiones de la Cámara autonómica cuando en un principio decía que no les interesaban.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras realizar una visita al Centro de Vigilancia Veterinaria de la Universidad Complutense, Aguado ha recordado que el reparto de los puestos de estas comisiones corresponde a los grupos parlamentarios.

"Ahí es don de se demuestra la capacidad de diálogo y de cesión de todos los grupos parlamentarios. El Reglamento no fija que tenga que haber un reparto determinado. Son las negociaciones las que determinan quién preside cada comisión", ha incidido.

A su parecer, "si Vox se ha quedado fuera es porque no ha sido capaz de negociar adecuadamente su puesto en cada una de esas Mesas". En cualquier caso, ha hecho hincapié en que esta formación "siempre ha dicho que no le interesan mucho los puestos". "Decían que venían a otra cosa... yo le pediría a la señora Monasterio que no diga una cosa y al siguiente la contraria", ha manifestado.