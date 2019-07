8 de julio de 2019

Aguado insiste en que sólo apoyarán los puntos con el PP y pide a Vox "que no se empecine"

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado este lunes que lo único que estarán dispuestos a asumir y poner en marcha si se constituye un Gobierno son las 155 medidas pactadas con el PP, y no otras que podrían firmar el PP con Vox.

"Pedimos respeto por parte de las formaciones que nos insultan, pero también por nuestros votantes. Es un acuerdo histórico y solo a ese acuerdo nos vamos a someter y nos comprometemos", ha recalcado en la rueda de prensa dada este mediodía para explicar el acuerdo entre ambas formaciones.

El dirigente autonómico ha indicado que es consciente tras el pacto programático con el PP que no llegan a la mayoría absoluta, por lo que piden al resto de los partidos, que decidan. Así, no tendrá inconveniente en sentarse con ellos, incluido Vox, partido al que ha pedido "responsabilidad y que no se empecine" en su posición contraria.

"Nosotros apostamos por intentar llegar a un acuerdo con el PP porque pensamos honestamente que es lo mejor, podemos llegar a ponernos de acuerdo. El resto de partidos tendrán que decidir qué hacer y no tengo inconveniente en sentarnos con todos. Les explicaré por qué es positivo el acuerdo y por qué sería irresponsabilidad no votarlos", ha dicho durante la presentación del pacto.

"Sé que la mayoría de los madrileños no quiere que le suban impuestos, que haya otras elecciones ni se estigmatice la educación concertada. No soy dueño de los escaños de otras formaciones y tendrán que ser ellos los que decidan qué hacer con sus voto en la legislatura", ha proseguido.

El portavoz parlamentaria de Cs se sentarán con los partidos que se lo piden para hablar sobre el pacto con el PP "por respeto a sus votantes". "No tengo inconveniente en sentarme con Vox para explicarles por qué entendemos que el acuerdo es bueno para seguir creciendo y prosperando. Pero ellos son los dueños de sus votos. La política actual no merece estar entre el insulto y la amenaza", ha dicho.

Aguado pide "sentido de estado y responsabilidad por todos". "Hemos hecho todo para no bloquear la legislatura y si otros partidos que prefieren darle el Gobierno a Gabilondo o Errejón, esa sería una irresponsabilidad. Por eso, llamo a la responsabilidad de Vox para permitir a andar la legislatura, que es muy larga, que son cuatro años y nos pusimos de acuerdo con todas las organizaciones en muchas cosas. Pero bloquear el gobierno con ese empecinamiento de Vox sería una irresponsabilidad que ningún madrileño entendería", ha insistido.

El diputado de Cs ha recordado que Vox decía que habían llegado a las instituciones para "combatir a la izquierda y ahora acaban pactando con ello, como en Murcia". "Les pido que sea coherentes y permitan construir un Gobierno. Si Vox bloqueara esta legislatura sería una irresponsabilidad y nos reafirmaría que su voluntad no es construir si no bloquear las instituciones", ha añadido.

Ignacio Aguado ha asegurado este mediodía que el programa de gobierno firmado con el PP "revolucionarán las políticas sociales", bajarán impuestos, fomentará la libertad de elecciones educativa, "un documento valiente y ambicioso".

"Hoy es un día histórico porque por primera vez los madrileños pueden tener un gobierno de centro, liberal, de coalición. Hemos hecho un tremendo esfuerzo para entendernos, poniendo encima de la mesa más de lo que nos une que lo que nos separa. Son 155 reformas, propuestas que pretenden situar a Madrid en la vanguardia de Europa, inéditas en las últimas legislaturas, medidas sobre la familia, que revolucionan las políticas sociales, poder seguir bajando impuestos y profundizar en la libertad de elección educativa", ha dicho.

El líder regional de Ciudadanos ha asegurado que se trata de un documento "valiente y ambicioso, que cuenta ya con 56 escaños a favor". "Si los madrileños tienen la oportunidad de leerlo, la inmensa mayoría de ellos estarían de acuerdo con esos 155 puntos. Quiero poner en valor la capacidad de ambos partidos y agradecer el trabajo de Isabel Díaz Ayuso y de su equipo porque en momentos como el actual, que los ciudadanos nos exige responsabilidad y seriedad, demostramos que queremos un gobierno de centro, liberal y reformista", ha indicado.

Aguado ha recalcado que "no van a dar un paso atrás", sino que pretenden un gobierno con el PP para que avance Madrid, para que "siga siendo región de libertades". "No vamos a dar pasos atrás. El objetivo de ese gobierno debe de ser mirar al futuro y, por lo tanto, vamos a hacerlo en coalición, respetando nuestros principios que algunos compartimos", ha concluido.