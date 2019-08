Aguado quiere consejeros con "solvencia" y buscará tener a Ángel Garrido "bien cerca"

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que para las seis Consejerías que corresponderían a su formación quiere a gente "solvente y con trayectoria intachable" y ha añadido que a perfiles con experiencia en gestión pública como el del expresidente regional Ángel Garrido quiere tenerlos "bien cerca, pegaditos".

"No estamos todavía en el momento de los nombres y Consejerías, sino trabajando en que la investidura tenga éxito", ha incidido el líder 'naranja' en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, donde ha celebrado que Vox haya decidido "no seguir bloqueando" la conformación de un Gobierno en la región y ha remarcado que la propuestas presentada este jueves por su portavoz, Rocío Monasterio, "no es incompatible" con el acuerdo de 155 puntos con el PP.

"No traspasa ninguna línea roja, ni del acuerdo ni del programa de Ciudadanos", ha remarcado. Entre estos puntos figura, según desglosó ayer Monasterio que "se asegurará que cualquier tipo de acoso, discriminación o violencia será tratado de la misma forma".

Al ser preguntado si este punto podría suponer un retroceso o entrar en conflicto con las leyes contra la violencia de género, Aguado ha asegurado que "no menciona la violencia machista" y que esta línea hace referencia al "acoso en los centros educativos" sea "'sextorsión', 'bullying' o acoso a personas LGTBI".

Asimismo, se le ha preguntado por la política de inmigración de Vox y ha señalado que el texto contempla poner a disposición de los Cuerpos de Seguridad del Estado los datos que tenga la Administración regional "dentro de las leyes de protección de datos".

"No le veo ningún inconveniente a que la Policía, quien garantiza nuestra seguridad y nuestros derechos, pueda tener acceso a la información que ya tiene la Administración regional si lo necesita", ha explicado.

Preguntado sobre si el expresidente regional Ángel Garrido puede ser consejero dentro del nuevo Ejecutivo regional, Aguado no "confirma" ni "desmiente" su nombramiento como responsable de un área, si bien ha señalado que quiere tenerlo "bien cerca" por su perfil contrastado en gestión.

Por último, ha respondido al líder regional del PSOE en Madrid, Ángel Gabilondo, que su partido "no se está escorando en absoluto a la extrema derecha" y ha asegurado que el Gobierno que, previsiblemente, se conformará tras la investidura de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, será de "centro liberal" y que "no se dará un paso atrás en derechos".

Por su parte, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, el líder regional de Cs ha asegurado que en su Gobierno se buscará atender a las familias, "con énfasis en la s" y que se buscará que "todas" estén "cómodas" en la Comunidad de Madrid y ha remarcado que "todos los partidos" están de acuerdo en apoyar la natalidad. Uno de los puntos del texto presentado por la portavoz de Vox fue la puesta en marcha de una Consejería de Asuntos Sociales, Familia y Natalidad.

Otro de estos puntos es que ningún menor extranjero no acompañado (MENAS) entre en centros de acogida de la región sin comprobar antes de forma "fehaciente" su edad y Monasterio también enfatizó en una "inmigración ordenada, legal y respetuosa con la cultura occidental". Aguado, al ser preguntado por esta cuestión en una entrevista en Cadena Ser, entiende que "no es incompatible" con el acuerdo con PP ya que se trata de "cumplir la Ley y la Constitución".

Al ser repreguntado si esta exigencia de Vox implica que "hace falta hacer algo más" en esta materia, el líder 'naranja' ha señalado que desde Vox "no se está diciendo ninguna barbaridad" y que se trabajará para "avanzar en una inmigración legal y organizada" para garantizar los derechos "de los que llegan y de los que están".