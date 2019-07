9 de julio de 2019

Aguado se reuniría hoy mismo con Vox pero cree que éstos "no están por la labor" porque cada día tienen una "ocurrencia"

El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado este martes que estarían dispuestos a reunirse hoy mismo con Vox, si bien ha recalcado que cree que "no están por la labor" porque "cada día amanecen con una ocurrencia" y "sorprenden" con algo distinto.

Así lo ha dicho el líder naranja en Madrid en una entrevista en RNE, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que ha destacado que ayer se dio "un paso muy importante" en el PP y Cs al firmar ese acuerdo de Gobierno de coalición con 155 medidas que a su juicio podrían suponer "un antes y un después" en la Comunidad de Madrid "en materia de regeneración democrática, en sanidad, educación, políticas sociales, transporte".

Seguidamente, ha afirmado que es "consciente" de que no tienen la mayoría absoluta y en esto, Vox va a tener mucho que decir. Así, ha indicado que hoy se reunirán todos los portavoces parlamentarios con el presidente regional para transmitirle su parecer con respecto a la investidura, recalcando que "si Vox no está por la labor de permitir este Gobierno de centro liberal en la Comunidad, lo que hará es bloquear la investidura y abocará o bien a un Gobierno de Sánchez con Errejón o bien en una segundas elecciones".

"Espero que no estén pensando en eso, porque sería una irresponsabilidad", ha aseverado el candidato naranja a la Comunidad de Madrid, quien trasladará al presidente de la Asamblea, Trinidad que ángel Gabilondo no es su candidato y que ayer firmaron un acuerdo de investidura con la candidata del PP a presidir el Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso.

"Entendemos que es suficiente para poner en marcha un Gobierno del Centro Liberal en la Comunidad de Madrid y que eche a andar esta legislatura. Vox tendrá que decir hoy que quiere hacer si bloquear esa legislatura, como hizo en Murcia aliándose con PSOE y Podemos o permitir", ha reseñado.

PIDE A VOX QUE SE ACLARE

Sobre la cumbre de líderes reclamada ayer por Santiago Abascal, Aguado ha recalcado que Vox "cada día sorprende con una cosa" recordando que les ha escuchado decir que querían "entrar en el Gobierno, luego que no, luego que sí".

"Ahora lo que quieren es una reunión. Les pediría que se aclaren y estoy a su disposición para presentarles el acuerdo y explicarles por que creo que es bueno para la Comunidad para seguir avanzando, para que sea "una tierra de libertades y no imposiciones", ha dicho.

"Y si quieren que nos reunamos hoy mismo, no tengo inconveniente.

Pero yo creo que no están por la labor. Cada día amanecen con una propuesta distinta y desde luego, gobernar la Comunidad no se puede hacer a base de ocurrencias, es algo muy serio", ha aseverado.

En este punto, ha recordando que en la región viven 6,5 millones de españoles y donde se tiene un presupuesto de más de 20.000 millones de euros. Por ello, ha insistido en que "no se puede estar a expensas de lo que cada mañana se le ocurra a los dirigentes de Vox.

Sobre la afirmación de Ayuso de que el documento incluye las medidas propuestas por Vox, Aguado ha explicado que lo que se firmó es "una gran parte del de sentir", desde su punto de vista, de la mayoría de madrileños, aludiendo a las medidas que tienen que ver con la regeneración, con la eliminación de duplicidades, con la apuesta por la natalidad, con el fomento del transporte público o la reducción de las listas de espera sanitaria.

"Yo creo que eso lo compartimos la mayoría de grupos políticos, muchísimos. Y Vox que seguro que también. Se hizo pensando en una mayoría de madrileños que quieren que la Comunidad siga creciendo, siga progresando, siga consolidando derechos y no quitando. Y desde luego, Vox si consultas su programa, seguro que se incluyen muchos de los puntos del programa.

"ACUERDO CERRADO"

Además, ha agregado que es "un acuerdo cerrado" y que ellos quieren "mantener la palabra dada en su día a los votantes de las elecciones del pasado 26 de mayo" como el acuerdo que firmamos ayer. "Hay que ser serios tras cuatro semanas de mucho esfuerzo y cesiones. Queremos que sea el documento sobre construir un gobierno centro liberal en la Comunidad", ha dicho.

En cuanto a las palabras de ayer de Rocío Monasterio de plantear su apoyo solo a un gobierno monocolor del PP, ha replicado que ese es el planteamiento de la formación de ayer y que más allá de lo que digan, hay que ser serios. "Hay que ser respetuoso con lo firmado", ha dicho.

También se le ha preguntado sobre si en caso de que no prospere la candidatura de Díaz Ayuso, se abrirían a entablar conversaciones con el PSOE para buscar algún tipo de alternativa al bloqueo. Ante ello, ha contestado que Cs fue el único partido claro en las últimas elecciones al afirmar que no iban a contribuir con sus votos a que "los planteamientos políticos de Sánchez llegarán a la Comunidad de Madrid".

"Si de nosotros depende, Gabilondo y Errejón no van a gobernar porque sería un retroceso y vamos a hacer todo lo posible para que el pacto que ayer firmamos con el partido, se pueda poner en marcha y arranque", ha dicho. "Vox tendrá que decir qué hacer", ha insistido.

Sobre la posibilidad de nuevas elecciones, ha indicado que Cs ha hecho lo que tenia que hacer haciendo cumplir "el mandato de la directiva nacional del partido y llegar a un acuerdo con su socio preferente", que es el PP.

"Estamos un poco más cerca de no tener que repetirlas. Ojalá no se produzca porque creo que sería un fracaso de todos. Cada uno tiene su responsabilidad y debe saber dónde está. Vox siempre ha dicho que venía a combatir la izquierda pero esta demostrando que se está liando con ella", ha insistido.

"Tengo muchas ganas de ponerme a trabajar porque hay mucho que hacer", ha agregado indicando que su relación con Vox está normalizada porque está en la Cámara regional y tiene su "máximo respeto", aunque tengas posturas ideológica distintas.

Asimismo, ha dicho que estaría a favor de que su presidente, Albert Rivera, se reúna con Abascal, indicando que el problema "no es la foto sino que en este caso los pactos porque lo "sensato" es que se reúnan a nivel autonómico. "En Madrid no tengo ningún problema en volver a sentarme, pero si cada día amanecen con una propuesta distinta o directamente bloquean o llevan a otras elecciones, no puedo decir nada. Son dueños de sus votos", ha dicho.