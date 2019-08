14 de agosto de 2019

Aguado siente "vergüenza ajena" porque el Gobierno de Sánchez aún no se ha formado y el de la Comunidad sí

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha afeado a PSOE y Podemos que no lleguen a acuerdos para formar Gobierno central y que estén más preocupados por "los sillones", algo que le transmite "vergüenza ajena".

Durante su discurso, Aguado, en la segunda sesión del Pleno de investidura de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado un mensaje al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para que haga lo mismo que en la Comunidad de Madrid formando un Gobierno "fuerte" que genere certidumbre poniendo en marcha medidas estructurales.

En contraposición, ha lamentado que Sánchez se haya ido de vacaciones "sin hacer los deberes" y haber dejado en la retina de los españoles "el espectáculo que dieron junto con Podemos en el Congreso de los Diputados con la investidura fallida". "En lugar de hablar de propuestas solo hablaron de sillones. Parecía un bazar de última hora. Me da vergüenza ajena", ha espetado.

En este punto, ha ensalzado el acuerdo de 155 medidas al que han llegado junto con los 'populares', pese a que "ha costado sacarlo adelante" porque ha reconocido que son "dos formaciones muy distintas" que han logrado ponerse de acuerdo. También ha tenido un 'guiño' a Vox, reiterándoles que sus propuestas son "asumibles" para llevarlas acabo durante el mandato del gobierno bicolor.

"Hay una mayoría absoluta social que quiere poner en marcha medidas beneficiosas para el conjunto de los madrileños. Pregunto a PSOE y Errejón que nos digan de esos 155 puntos qué es lo que no les gusta, si que haya mejora en los hospitales, proteger derechos LGTBI, o eliminar las listas de espera. Critican este acuerdo pero callan cuando su partido pacta con huidos de la Justicia", ha cuestionado a estas formaciones.

ERREJÓN "NO ES EL DIABLO" PERO SUS IDEAS "DAN BASTANTE MIEDO"

En concreto, al portavoz de Más Madrid le ha dicho que no considera que sea "el diablo" pero que sus ideas "dan bastante miedo", apoyando al régimen de Cuba, o recurriendo al régimen bolivariano de Hugo Chávez. "Es copartícipe de que en Venezuela exista el mayor éxodo", ha criticado.

Por último, el futuro vicepresidente regional ha reconocido que puede que en cuatro años de un Gobierno de PP y Cs no se acaben con todos los problemas de la Comunidad y que no puede garantizar que no se vayan a "equivocar", pero ha asegurado que trabajará "mañana, tarde y noche para construir una sociedad liberal y reformista". "Estoy convencido de que se podrán hacer cosas grandes en esta Legislatura", ha concluido.