2 de octubre de 2019

Aguado tiende la mano a emprendedores para crear "ecosistema de talento" en la región y les pide huir de "cenizos"

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha tendido este miércoles la mano a los emprendedores, a quienes ha invitado a crear un "ecosistema de talento" en la región, y les ha pedido que huyan de "cenizos" que les coartan a la hora de emprender e innovar.

"Llevo muchos años huyendo de pesimistas, de cenizos, de los que dicen no lo intentes, que ya lo han intentado otros y no ha salido. Me siento muy identificado con vosotros porque seguro que lo habéis escuchado mucho antes", ha lanzado Aguado durante su intervención en la inauguración de la nueva edición del South Summit, en La Nave.

Tal y como ha expuesto, la llegada de Aguado a South Summit será aprovechada para "crear red de contactos" con el objetivo de "convertir a la Comunidad en la región más próspera de Europa", para lo que les ha pedido su apoyo y talento.

Tras afirmar que igualmente es necesario el apoyo del Consistorio de la capital y del Ministerio de Economía y Empresa, ha llamado a conjurarse para "que exista un ecosistema que permita ser talento". "Un ecosistema donde talento e inversores se den la mano desde que se pisa Barajas o Atocha. Quiero que se respire innovación", ha remachado.

Para este cometido, ha continuado, "hay voluntad explícita, porque es la primera vez que se crea una Consejería de Ciencia e Innovación" en la región, y ha reiterado que se quiere "poner en marcha un programa para que la Administración sea un aliado".