11 de julio de 2019

Aguado ve "razonable" la propuesta de Ayuso sobre los compromisos de PP, Cs y Vox recogidos en el diario de sesiones

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha tildado de "razonable" la propuesta de la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de que ellos, PP y Vox proclamen en un pleno de investidura sus compromisos y queden recogidos en el diario de sesiones.

En declaraciones a los medios de comunicación, en los pasillos de la Cámara autonómica, ha incidido en que no tiene problema en reafirmarse en esa intervención de sus valores, principios, de los compromisos que aparecen en su programa electoral o de los que suscritos en el acuerdo de gobierno con los 'populares'.

"Si esa es la manera de desatascar la investidura, de que se ponga en marcha un gobierno en la Comunidad, no tengo ningún problema en hacer como en hecho en otros plenos donde en todos y en cada uno de ellos hemos defendido los valores en los que creemos", ha manifestado, para a continuación incidir en que ellos defienden, entre otra cuestiones, "la necesidad de apostar por la unión entre españoles o por la libertad educativa".

En cuanto a la posibilidad de citarse en una mesa a tres, ha incidido en que ellos las reuniones ya lo mantuvieron con el PP y que, pese a que no tiene inconveniente "en hablar con todas las formaciones políticas", el acuerdo de 155 medidas "está cerrado". Según Aguado, son el resto de formaciones políticas "las que tienen que decidir".

El portavoz de Ciudadanos cree que la gobernabilidad no es problema "de fotos" porque, tal y como ha incidido, "ya están hechas" y no tiene ningún problema en hacer "200 más". A su parecer, es un problema de "voluntad política" de si se quiere o no poner en marcha el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

"Llevamos demasiados días con esta especie de telenovela que cansa a los ciudadanos, que nos cansa a nosotros, a vosotros, los medios de comunicación... lo que se necesita es que la gente vea que hay gobierno y que nos ponemos a trabajar que es para lo que nos pagan", ha lanzado.

Es ahora, según ha manifestado, cuando Vox tendrá que decidir "si le parece suficiente o si siguen apostando por el bloqueo". Aguado ha sostenido que espera "que recapaciten, que valoren esta posibilidad y que, cuanto antes, sino es esta semana es la semana que viene haya investidura".