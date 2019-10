30 de septiembre de 2019

La alcaldesa de Móstoles acusa a "personajes" de su partido de estar haciendo "una caza de brujas" con ella

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE), ha dicho sentirse "perseguida" por miembros de su propio partido en la localidad, "una caza de brujas", según ha dicho en una entrevista en Cadena Ser recogida por Europa Press, aunque ha descartado que los percusores sean de la alta dirección, sino que asegura que pertenecen a su formación en la localidad.

"Me siento perseguida. Aquí lo que están intentando algunos personajes de mi partido, y algunos de otros, es pervertir la democracia y ganar con medias verdades y con mentiras lo que no han conseguido con los votos", ha dicho contundente, sin querer señalar a nadie. "Personas con nombres y apellidos, pero permíteme que sea al partido a quien les dé traslado de los mismos", ha indicado.

Posse hace estas declaraciones después de saberse que, también en una información adelantada por la Ser y confirmada por Europa Press, el juzgado lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid revocó el nombramiento de Jesús Miguel Espelosín, hijo de un histórico dirigente socialista, como nuevo gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles. Un fallo contra el que cabe recurso.

La regidora ha denunciado que hay un claro intento de "tumbar a una persona honrada que se ha dedicado a trabajar por su ciudad, noche y día, desde que es alcaldesa", y ha adelantado que, si pretenden "derrocarla de esta manera, no lo voy a consentir".

Posse ha reiterado su negativa a renunciar al puesto. "Yo me voy a defender siempre que tenga la verdad. Cuando cometa una ilegalidad no tendré problema de dimitir y agachar la cabeza, pero es que yo no he hecho nada malo", insiste.

ADMITE QUE COMETIÓ UN ERROR, QUE YA ENMENDÓ

En este sentido, se ha referido a que cometió "un error, que ya enmendé" y que ahora se están "poniendo los canales para que no vuelva a producirse este tipo de cosas". Entre otras cosas, ha dicho, "vamos a publicar todos los perfiles de quienes se contraten para que sean públicos y se vea que currículum tienen".

En los últimos días han sido varios los puestos de libre designación que han acabado con dimisión de los designados, o con la revocación de su nombramiento. La coordinadora de Gabinete de Alcaldía de Móstoles, Alicia Domínguez Villarino, y el gerente del Instituto Municipal del Suelo (IMS), Luis Vázquez, fueron las últimas renuncias que se añadieron a la revocación de la hermana de la alcaldesa, Laura Posse, como coordinadora de mensajes y redes sociales del Ayuntamiento y a la dimisión de su tío, Hector V.Posse, a su ascenso como director técnico administrativo de Deportes del Consistorio.

El último nombramiento que causó polémica se refería a Gonzalo Sánchez Oliva, que habría pasado a formar parte del Grupo de Intervención Especial del Consistorio. A este respecto el Ayuntamiento de Móstoles emitió un comunicado en el que aseguraba que "no es la expareja de la alcaldesa, no tiene ninguna relación con él y ella no ha intervenido en ese plus".