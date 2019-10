La alcaldesa de Móstoles pedirá comparecer ante la Comisión Ética del PSOE

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE), pedirá comparecer ante la Comisión Ética del PSOE para dar explicaciones sobre la polémica generada a raíz los últimos nombramientos que han sido cuestionados por su cercanía a la actual regidora.

Así lo han confirmado fuentes municipales a Europa Press después de conocerse que está prevista la comparecencia del secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, para informar sobre las "medidas adoptadas" en relación a la situación creada en la localidad.

La primera edil se ha negado en varias ocasiones a dimitir, la última de ellas tras conocerse que se había aprobado un complemento salarial de 800 euros al mes para Gonzalo Sánchez Oliva --con quien tuvo una "breve relación hace 14 años", según declaró en una entrevista en la Cadena Ser--, tras ser situado como supervisor del Grupo de Intervención Especial del Ayuntamiento de Móstoles.

A este respecto el Ayuntamiento de Móstoles emitió un comunicado en el que aseguraba que "no es la expareja de la alcaldesa, no tienen ninguna relación y ella no ha intervenido en ese plus".

POLÉMICOS NOMBRAMIENTOS

Antes que él, fueron varios los puestos de libre designación que acabaron con dimisión de los designados, o con la revocación de su nombramiento por su relación o cercanía a la alcaldesa.

Entre ellos, la coordinadora de Gabinete de Alcaldía de Móstoles, Alicia Domínguez Villarino, y el gerente del Instituto Municipal del Suelo (IMS), Luis Vázquez, fueron las últimas renuncias que se añadieron a la revocación de la hermana de la alcaldesa, Laura Posse, como coordinadora de mensajes y redes sociales del Ayuntamiento y a la dimisión de su tío, Hector V.Posse, a su ascenso como director técnico administrativo de Deportes del Consistorio.

Además, ayer mismo se supo que el Juzgado lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid ha revocado el nombramiento de Jesús Miguel Espelosín --hijo de un histórico dirigente socialista-- como nuevo gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles por "no reunir los requisitos de acreditar una experiencia profesional previa de quince años, en el ámbito de la actividad", un fallo que el Consistorio ya anunciado que van a recurrir por no estar conformes.

En una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press, Posse dijo sentirse "perseguida" por miembros de su propio partido, "una caza de brujas", aunque descartó que los percusores fueran de la alta dirección, sino que aseguró que pertenecen a su formación en la localidad.

"Me siento perseguida. Aquí lo que están intentando algunos personajes de mi partido, y algunos de otros, es pervertir la democracia y ganar con medias verdades y con mentiras lo que no han conseguido con los votos", expresó contundentemente, sin querer señalar a nadie.

"Son personas con nombres y apellidos, pero permíteme que sea al partido a quien les dé traslado de los mismos", indicaba entonces, recalcando que se va a "defender siempre que tenga la verdad, cuando cometa una ilegalidad no tendré problema de dimitir y agachar la cabeza, pero es que yo no he hecho nada malo".