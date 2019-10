Almeida asegura que el problema de "España en 2019" no es "Franco sino Pedro Sánchez"

El objetivo de Cs no es llevar un proyecto a la nación, sino satisfacer las ambiciones de Rivera de liderar la oposición", ha criticado

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que en 2019 "el problema no es Franco" sino "Pedro Sánchez" y ha señalado que para él hubiese sido "un alivio" que el presidente del Gobierno en funciones "hubiese ejercido de presidente ante le bloqueo de la financiación autonómica" o la "desaceleración económica" en vez de dedicar tiempo a "su principal 'hobby', desenterrar a Franco".

"Qué futuro quiere ahora que lo ha desenterrado, qué nos ofrece, lleva año y medio de presidente y no ha conseguido aprobar unos Presupuestos y ha convocado dos elecciones. El problema de España no es Franco es Sánchez", ha reiterado el regidor de la capital en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, al ser preguntado por si sentía "alivio" porque el dictador finalmente no fuese inhumado en La Almudena sino en Mingorrubio.

A continuación, ha instado al Gobierno central a que no "se desentienda" de los problemas de seguridad que pueda generar la presencia de Francisco Franco en el cementerio de Mingorrubio y que no "pase la patata caliente" a las comunidades autónomas y el Ayuntamiento de la capital.

ESPAÑA SUMA

En otra clave, ha remarcad que en este momento el PP de Madrid se encuentra concentrado en las elecciones generales del 10 de noviembre anteponiendo "a los españoles antes que el partido". Ha insistido en la necesidad de plantear un "proyecto integrador" en el centro-derecha para poder aglutinar a los votantes y relevar a Sánchez de La Moncloa.

"Todos somos conscientes de que tenemos que integrar y sumar, por lo que rechazar de manera tajante España Suma no me parece la manera", ha reprochado Almeida, quien ha cargado contra el "espectáculo" de Ciudadanos en Álava "fulminando" a su cúpula directiva por buscar una acercamiento con PP.

"El objetivo de Ciudadanos no es llevar un proyecto de centro-derecha a la nación, sino satisfacer las ambiciones de Albert Rivera de ser líder de la oposición", ha proseguido.

MÁS PAÍS Y LA OPOSICIÓN EN LA CAPITAL

En clave nacional, también ha cargado contra Más Madrid a quienes acusan de "no haber superado el trauma" de perder la capital. "Como Madrid les aburre sobreranamente han puesto su mirada en la política nacional", ha argumentado el regidor, quien ha deslizado que las portavoces del partido, Rita Maestre y Marta Higueras, podrían "dejar el acta" 110 días después de recogerla para dar el salto al Congreso con Más País.

"Necesitamos un mayor compromiso con los madrileños, tenemos una izquierda desnortada con ellos y con Pepu Hernández --líder del PSOE en el Ayuntamiento-- que no se ha repuesto de un batacazo histórico", ha arremetido Almeida.

MADRID 360

Contra Maestre también ha cargado por sus críticas a ‘Madrid 360’, el plan anticontaminación presentado este lunes por el Ayuntamiento, al que la edil de Más Madrid ha calificado de “plan humo”, por “atraer más coches al centro”.

“No vamos a debatir sobre lemas o a ver cuál digo para descalificar el plan, que estudie primero el plan”, ha reprochado el alcalde, quien ha recordado que cuando la Corporación de Ahora Madrid presentó el Plan A desde el PP se mostraron de acuerdo en “parte de ellos” y que estudiaron el plan “antes de emitir la opinión”.

Durante la entrevista ha desgranado también algunos puntos del plan, como el bosque metropolitano con “colaboración público-privada”, en el que se plantarán 100.000 árboles que esperan que absorban 170 toneladas de emisiones, la estrategia para acabar con las calderas de carbón y gasóleo; o la inclusión de dos autobuses gratuitos para desplazarse con el distrito Centro como eje. ALgunas podrán entrar en vigor próximamente, mientras que otras tendrán que esperar a modificar la ordenanza municipal de movilidad.

Así, ha detallado que han “cogido opiniones” de los colectivos con los que se han reunido, aquellos afectados por la entrada en vigor de estas medidas, por lo que entiende que es un plan consensuado y ha cargado contra “quien no quiera unirse a la lucha contra la contaminación por su posición política”.

Por último, ha asegurado que con este plan se busca “recuperar la confianza” de la Unión Europea, que, a sus ojos, se rompió con el anterior Consistorio, por no “ejecutar” las medidas contra la contaminación que habían planteado.