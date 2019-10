Almeida: "Ayuso quería denunciar que en 2019 no se puede seguir hablando de Franco"

455333.1.644.368.20191004100701

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha justificado este viernes las palabras vertidas ayer en la Asamblea de Madrid por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sobre la ley de Memoria Histórica, pues a su juicio su intención era "denunciar que en 2019 no se puede seguir hablando de Franco".

"¿Luego que será lo siguiente? La cruz del Valle, parroquias del barrio, arderán como en el 36... El Gobierno que se ha instalado en La Moncloa está una y otra vez perdurando en el bloqueo", lanzó ayer Ayuso.

Almeida ha indicado que "nadie duda de que no piensa que se van quemar iglesias" y que su intención era "denunciar que en 2019 no se puede seguir hablando de Franco, y es que la estrategia de miedo a raíz de memoria histórica, de Franco, no es lo que quiere PP para el futuro. El problema de España es Pedro Sánchez, no Franco", ha lanzado el regidor en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

Sobre la petición de información de Más Madrid sobre el riesgo de quema de iglesias en Madrid, Martínez-Almeida ha indicado que ello "permite visualizar que la oposición no tiene otro proyecto que hablar de Franco".

Por contra, asegura que el PP "ha puesto en bandeja" la posibilidad de "hablar de futuro", pues "solo desde espacios de moderación se puede sacar a España de la inestabilidad". "Queremos hablar de futuro", ha reiterado.

"PATATA CALIENTE"

El alcalde de la capital ha pedido asimismo al Gobierno central que "no se desentienda" una vez se exhumen los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. "Si el mismo Gobierno dijo que no se le podía enterrar en la Almudena por problemas de orden público, vamos a poner todos los medios para que si piensa que puede pasar, que no se desentienda", ha aseverado.

Así se ha expresado tras afirmar que el Gobierno de Pedro Sánchez les pasa la "patata caliente" del entierro de Franco en Mingorrubio, en El Pardo, y ellos se "desentienden". Considera que el gobierno en funciones actúa así porque "quiere transmitir miedo para conservar La Moncloa".

Y es que Almeida entiende que Sánchez "pone sus ambiciones por encima del interés general de los españoles" y que "si es necesario secuestrar los servicios públicos, lo va a hacer".