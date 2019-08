Almeida pide a Podemos-IU que se "tomen en serio la Justicia" tras denunciar a responsables de la Operación Chamartín

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este miércoles que la denuncia de Podemos e Izquierda Unida contra 28 responsables de la Operación Chamartín cuyos hechos podrían ser constitutivos de delito de prevaricación administrativa, cohecho y malversación de caudales públicos, le merece una "estima baja" y les ha pedido que "se tomen en serio la Justicia", porque "no es baladí".

"Rogaría a ambos que se tomen en serio la Justicia, que las querellas no son baladí, que hay que tener respeto institucional y merecerá una oportunidad seria cuando no excluyan aquellos a los que tuvieron una representación notoria. La valoración de sus hechos jurídicos me merece una estima baja", ha expresado el regidor.

En particular, la denuncia se refiere a los alcaldes de Madrid Ana Botella y Alberto Ruiz Gallardón y a los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González. También incluye a la exconcejala del Ayuntamiento de Madrid Concepción Dancausa y al exconsejero autonómico y expresidente del Canal de Isabel II Salvador Victoria.

Asimismo, enumera a los ministros Josep Borrell, Rafael Arias Salgado, Francisco Álvarez Cascos, Magdalena Álvarez, José Blanco, Ana Pastor, Íñigo de la Serna y José Luis Ábalos. También pide que se investigue a los presidentes de Renfe y Adif desde 1996 hasta la actualidad, así como al expresidente del BBVA Francisco González y a los de Desarrollos Urbanísticos de Chamartín (DUCH).

La denuncia no cita a Manuela Carmena porque, según ha explicado la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario en la Asamblea Unidas Podemos, Sol Sánchez, no pueden apuntarla como responsable de una modificación puntual del Plan General que se aprobó en el Ayuntamiento de Madrid este lunes.

A este respecto, Almeida ha indicado que harían valoración seria de la denuncia "si se hubiera incluido al anterior equipo de Gobierno", de los que "no tiene ninguna duda de que lo hicieron conforme a legalidad". "No tengo duda de que lo hicieron así, pero Podemos e IU hacen un uso espúreo de la administración de Justicia", ha lamentado.

En la misma tónica, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha recordado que la operación Madrid Nuevo Norte fue aprobada en el pasado pleno "con el apoyo unánime de todos los grupos políticos".