9 de septiembre de 2019

Almeida pide a Vox que firme pacto contra violencia machista y rechaza la "ideología de género" o el "feminismo del 8M"

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado este lunes que no comparte "la ideología de género" o el "feminismo excluyente del 8M" y ha instado a Vox a sumarse al pacto municipal de 15 puntos contra la violencia machista.

"En esta cuestión no había duda de que debíamos estar unidos. No comparto la ideología de género, no comparto el feminismo del 8M que es excluyente. Hay que diferenciarlo de los asesinatos a las mujeres que pasan en Madrid", ha incidido el regidor en una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press.

Al ser preguntado por el 'no' de Vox a la firma de este acuerdo --impulsado por el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte--, Almeida ha remarcado que se trata de un texto "sensato y razonable" y ha remarcado que "nadie" puede dudar de la "lacra" que es la violencia y que se ejerce "de múltiples formas" sobre las mujeres.

"Habrá otras realidades, pero esta lacra existe, pretendemos con estos quince puntos transmitir una imagen de unidad y de que efectivamente esa violencia va a ser una prioridad", ha profundizado el alcalde.

Por su parte, Aniorte aseguró ante la negativa de Vox que estaba "convencido" de que el partido se reunirá con él para abordar el Pacto contra la violencia de género en Madrid "si se quita el velo ideológico".

Algo a lo que se ha sumado Almeida, quien ha subrayado la necesidad de "coordinar" la adopción de medidas y su "invitación a todos los grupos".

Así, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha cargado esta mañana contra Cs, "partido que juega a ser de derechas, de centro o de centro izquierda según el día o como pegue el viento", y contra el PP, formación "que se dice de derechas", por "impulsar políticas de la izquierda" que "criminalizan" al hombre por serlo.