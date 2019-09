Almeida reitera que no comparte el feminismo del 8M que pretende "secuestrar la bandera de la lucha por la igualdad"

453588.1.644.368.20190921112542

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado este sábado que no comparte el feminismo del 8 de marzo que pretende "secuestrar la bandera de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres" y que "culpa al capitalismo" de la situación de la mujer.

Así lo ha indicado Almeida en declaraciones a los periodistas en el XII Pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al ser preguntado sobre que el pasado jueves se encarase al portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, y que dijera que no compartía el feminismo del 8 de marzo.

Ha explicado que se refiera al "8M de las bonitas y los bonitos" al de "la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo y al de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, dando cánticos (en la manifestación) contra sus adversarios". "Que no se equivoque Carmen Calvo cuando dice lo de 'Bonita no, quiénes hemos traído la igualdad hemos sido el PSOE', que no desprecie a la sociedad española en su conjunto y por una cuestión que no tiene ideología", le ha reprochado.

También, se ha mostrado en desacuerdo con el feminismo del 8M que reivindica que la culpa de la situación de la mujer es "del capitalismo y del heteropatriarcado opresor. "No comparto el feminismo del 8M que pretende secuestrar la bandera de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. No debemos caer en las trampas de la izquierda y a mí no me va a dar ninguna lección la izquierda sobre lo que es la igualdad y el feminismo", ha lanzado.

Por último, ha especificado que no se refiere al feminismo del 8M que sale a reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres; sino al que "secuestra" ideologías y determinados partidos. "Cuando hablo del feminismo del 8M no hablo de los que salen a la calle por una igualdad real y efectiva; me refiero a aquellos que quieren excluir a todos aquellos que no pesamos como ellos", ha zanjado el regidor.