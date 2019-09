Almeida ve en la Zona de Bajas Emisiones de Colau "una cortina de humo sobre otros problemas más graves de Barcelona"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Desayuno de Europa Press con Almeida: Noticias, fotos y vídeos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que considera "una cortina de humo sobre otros problemas más acuciantes y graves de Barcelona" la Zona de Bajas Emisiones que planea implantar la regidora Ada Colau en la Ciudad Condal.

Así se ha manifestado Almeida durante el desayuno informativo de Europa Press ofrecido en el Hotel Villa Magna de Madrid, donde ha sido requerido por esta medida de Colau, quien indicó que sería 20 veces mayor que el Madrid Central de Manuela Carmena. El alcalde de madrileño ha precisado en este desayuno que el actual perímetro de Madrid Central no será ampliado en el nuevo plan contra la contaminación.

"A mí los titulares de 20 veces más de Madrid Central no me sugieren absolutamente nada, más que a lo mejor lo que es una necesidad de desviar, una cortina de humo sobre otros problemas más acuciantes y más graves que tiene Barcelona en estos momentos y que se derivan de los cuatro años de gestión de Ada Colau", ha apostillado.

Y es que, considera Almeida que "cuando se amparan, se incitan, se toleran comportamientos que dañan gravemente la convivencia, acaba sucediendo que hay problemas de seguridad". En este punto ha añadido que "con la mitad de población de Madrid, prácticamente en Barcelona todos los índices de delitos o faltas más usuales en la ciudad se duplican respecto a los de Madrid".

Por último ha señalado que "cabría plantear a Colau que frente a su modelo de restricción y de prohibir entrada de vehículos sin etiqueta, ¿qué alternativas da?". "¿Va a crear una ciudad para ricos?, ¿Va a imposibilitar que quienes no pueden renovar el coche no se puedan mover? Cabe hacer una reflexión al respecto, no tenemos que hacer políticas con eslogan", ha concluido.