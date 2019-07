16 de julio de 2019

Aniorte espeta que "la gente necesita hechos y no pancartas" y Maestre le advierte de la tentación de mirar a Vox

Pancarta en la que se lee ' ¡Basta ya! No a la violencia de género' con miembros del anterior gobierno de Madrid.

Pancarta en la que se lee ' ¡Basta ya! No a la violencia de género' con miembros del anterior gobierno de Madrid. EUROPA PRESS TV - EUROPA PRESS - ARCHIVO

El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, José Aniorte, ha espetado con la violencia machista como telón de fondo que "la gente necesita hechos y no pancartas" mientras que la concejala de Más Madrid Rita Maestre le ha advertido de la tentación de "mirar muy a la derecha", a Vox, "a los negacionistas".

En la comisión del ramo, la primera del mandato, Maestre ha llevado la retirada de las pancartas contra la violencia machista en las juntas presididas por el PP, algo que no es sólo simbólico sino que "demuestra la posición de algunos concejales de gobierno". Y es que la lucha contra la violencia de género "no puede depender de quién te toca de concejal de distrito·".

"Para eso está el área" de gobierno, que "fija las políticas estratégicas en la ciudad", más allá de la militancia política de cada edil, que ha reclamado "políticas coherentes y decentes" para que a las mujeres ni las violen ni las asesinen.

Aniorte, por su parte, ha contestado que pondrá el foco "en las medidas y no tanto en las pancartas", como cree que hizo el gobierno anterior. Ahí es donde ha recordado la pancarta de 'Welcome Refugees' en el Palacio de Cibeles, imagen que abanderaba la cuenta de Twitter de Maestre, como ha mostrado el delegado, "cuando luego estaban 200 refugiados en la calle y en parroquias". "La gente necesita hechos y no pancartas", ha terminado.

La concejala socialista Maite Pacheco ha cargado contra unas palabras del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que tildó de "marketing frívolo" las pancartas, mientras que Vox, "de cuyos votos dependen", "ignoran la violencia machista".