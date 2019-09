17 de septiembre de 2019

Aniorte vuelve a ofrecer a Vox una reunión para que se sume al pacto de Madrid contra la violencia de género

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha vuelto a ofrecer una nueva reunión a Vox para que se sienten y se sumen al pacto municipal contra la violencia de género porque está convencido de que estarán a favor de más medidas de las que cree y tampoco se cierra, en encuentros futuros, a hablar de la violencia intrafamiliar.

El concejal de Vox en la comisión del ramo, Pedro Fernández Hernández, ha solicitado datos sobre violencia familiar "incluyendo a hombres, mujeres, niños y ancianos" y, dado que no se tienen, ha planteado "elaborar un cuadro comparativo sobre ello para poder adoptar medidas adecuadas para erradicar la violencia intrafamiliar".

Aniorte está de acuerdo en que se necesita una foto más cercana de la vida social de Madrid y por eso se creó la dirección general de Innovación y Estrategia Social, con Héctor Cebolla Boado al frente, para generar un diagnóstico social de la ciudad y contar con datos certeros.

Tras escucharle, el edil de Vox le ha contestado que fueron convocados a una reunión "porque inicialmente aceptó tratar la violencia intrafamiliar pero luego cambió de opinión", lo que les dio la impresión "de que no quieren atajar la cuestión de manera completa". Aniorte ha demostrado que está abierto a hablar de violencia intrafamiliar y prueba de ello es que ha invitado a Vox a visitar con él los Centros de Atención Familiar (CAF) de la ciudad, órganos que trabajan ese campo precisamente.

"La violencia no es una cuestión de género sino del ámbito en el que se desarrolla, que es el intrafamiliar. Atajarlo desde una única perspectiva nos deja a una parte de la sociedad de modo que se nos presume de criminales y se nos quita derechos pero hay otra parte, que hay que proteger, por supuesto, a la que que se le priman derechos de forma injusta", ha lanzado el edil de Vox. Cree que "no interesa la violencia contra los hombres", por ejemplo, y que no se busca "un conocimiento exacto" del problema".

Para Aniorte es "curioso" el rechazo a sentarse a hablar, algo que cree que ni los votantes de Vox comprendan. Se trata de acordar una hoja de ruta común contra la violencia a las mujeres y ha defendido que Madrid "se merece dejar de utilizar este tema para arrojarse ideológicamente", algo que "nadie entiende".

El delegado ha agradecido la colaboración de Más Madrid y PSOE y también las de las organizaciones feministas con las que hoy se reúne. Ayer lo hizo con el Consejo de la Mujer.