7 de agosto de 2019

APMU dice que el Ayuntamiento de Carmena "rozó la prevaricación" al no archivar el expediente contra los tres policías

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Policía Municipal Unificada (APMU) ha asegurado que el anterior Ayuntamiento de Manuela Carmena "rozó la prevaricación" al no haber archivado anteriormente el expediente disciplinario contra los tres agentes que pusieron mensajes insultantes sobre la exalcaldesa en un chat.

Según ha señalado a Europa Press el portavoz de la asociación, Carlos Bahón, que se haya archivado es "lo más normal" ya que judicialmente "se ha mostrado" que era un chat privado que no tiene "cabida ni judicial ni disciplinaria".

Estas afirmaciones se producen después de que se haya conocido que el expediente disciplinario que abrió la anterior corporación municipal a los tres policías municipales que insultaban a la exalcaldesa, así como a inmigrantes y periodistas en un chat haya sido archivado, debido a que "ni el juez ve delito penal ni el instructor ve motivo de sanción", según fuentes municipales.

Así, el portavoz ha indicado que el anterior Ayuntamiento ya tenía conocimiento de esta circunstancia, pero "no quiso" archivar el procedimiento, y ha asegurado que se trata de una acción "diseñada y orquestada para ensuciar la imagen de la Policía Municipal" y para tacharles de "fachas".

En este sentido, ha asegurado que lo difundido eran conversaciones privadas que estaban "sacadas de contexto". "No es así, no se ha amenazado a nadie como lo han dicho los autos judiciales", ha apuntado, a lo que ha añadido que las capturas no siguen un orden y que hay mensajes que están borrados.

Además, y en referencia a las declaraciones de los anteriores miembros de la corporación municipal Rita Maestre y Javier Barbero, Mahón ha insistido en que "no tienen razón" y que ahora se dedican a "echar la culpa" a PP, Cs y Vox cuando "la culpa ha sido suya".

De este modo, ha señalado que la persona que ha archivado esta causa es el jefe de la sección disciplinaria de la Policía Municipal que "puso el propio Barbero" al frente del cargo. "Ha caído por su propio peso, se tenía que haber hecho mucho antes", ha concluido.