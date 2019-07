Aprobados en Cibeles 744 proyectos de IFS heredados del gobierno de Ahora Madrid por más de 213 millones de euros

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles --con los votos en contra de Vox y el apoyo de PSOE, Más Madrid, Cs y PP-- ha aprobado este lunes en sesión ordinaria hasta 744 proyectos de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) heredados del gobierno de Ahora Madrid por más de 213 millones de euros después de, como ha explicado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, haberse estudiado las propuestas y avanzar que algunas de ellas "técnica y políticamente no se activarán".

Serán desestimientos de inversiones, como la sustitución de una caldera en un centro de mayores o la fachada del polideportivo Pepu Hernández, ha indicado a su vez la portavoz socialista del área, Enma López, que ha incidido en el objeto de estas inversiones con dos palabras, "reequilibrio territorial". "No desperdicien la oportunidad de esos cientos millones de euros para mejorar el reequilibrio de esta ciudad", ha declarado. "Vamos a trabajar por él", ha asegurado la delegada.

Algunos de ellos han sido retirados pero otros no han sido excluidos para evitar tener que reiniciar el expediente completo, ha explicado Hidalgo. Ha avanzado que en el futuro se contabilizarán 99 proyectos a no ejecutar por razones como, por ejemplo, que no puedan desarrollarse en los plazos temporales que establece la norma. Esos proyectos serán sustituidos por otros a diseñar por el equipo de Gobierno.

El portavoz de Economía y Hacienda de Más Madrid, Jorge García Castaño, ha asegurado que como oposición no están "para entorpecer la labor del gobierno" y, por lo tanto, afectar a la calidad de vida de los ciudadanos.

"No vamos a estar a llevarles en los tribunales ni hablaremos con Delegación de Gobierno para hacer lo propio", ha lanzado a la bancada popular en referencia a lo ocurrido en la anterior legislatura, después de recordar que el Ayuntamiento está desarrollando un tercio de las IFS de todo el Estado.

"Es importante reactivar las IFS para ejecutarlas", ha declarado Hidalgo sobre los 22 expedientes de créditos extraordinarios y suplementos de créditos aprobados por el anterior Gobierno y cuya tramitación fue suspendida por las elecciones municipales.

El concejal de Vox Pedro Fernández ha votado en contra por oponerse "a trampas contables y argucias financieras que amparan prácticas que llevaron hace diez años a la mayor crisis de la historia del país". Hidalgo le ha contestado que las IFS son un instrumento perfectamente legal.

DOS CARRILES BUS

Hasta 748 Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), entre ellas dos carriles bus en la avenida de Andalucía y en la avenida de los Poblados, por 213,7 millones de euros han pasado por el Pleno de Cibeles.

En total, casi cuatro de cada diez euros de estas inversiones se destinan a medio ambiente y mejora del transporte público; el 10 por ciento a mantenimiento urbano; más del 17 son para pistas deportivas y polideportivos; un 8 por ciento a cultura y un 5 se dedican a protección y seguridad.

A destacar que se destinan más de 27 millones a mejoras en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y más de 6 millones a dos carriles bus en la Avenida de Andalucía, entre la glorieta de Málaga y la calle Alcocer, y en la Avenida de los Poblados, entre Colonia Jardín y el Parque Eugenia de Montijo. De los 213 millones, las áreas de gobierno gestionarán 144,39 millones de euros y los distritos 69,46 millones.

También se destinan cuatro millones a la construcción de unidades deportivas para la práctica del rugby; otros cuatro millones a la adaptación a la normativa de accesibilidad del mobiliario urbano en zonas verdes de la ciudad; y tres millones y medio para la segunda fase de la rehabilitación integral del Parque de Bomberos 8, en Puente de Vallecas.

Hasta la fecha se han aprobado 300 millones en Inversiones Financieramente Sostenibles de 2019, que unidos a los expedientes que hoy se han aprobado alcanzan la cifra de 514, 45 millones de euros.

QUÉ DICE LA LEY

La Ley de Haciendas Locales establece que los ayuntamientos que tengan superávit o remanente de tesorería positivo y no hayan sobrepasado los límites de deuda autorizados pueden destinar sus excedentes presupuestarios a inversiones que tengan que ver con actuaciones sostenibles.

La normativa vigente establece que en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2019, la parte restante del gasto autorizado en 2019 se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio 2020 financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2019 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante. La Corporación Local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2020.