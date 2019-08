El Ayuntamiento de Alcalá lleva a la Fiscalía un cartel publicitario de lavado de coches "vejatorio" para las mujeres

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha remitido a la Fiscalía General del Estado y a la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid un cartel publicitario de una empresa por considerar que su contenido es "discriminatorio" y "vejatorio" hacia la mujer.

En concreto, se trata de una imagen que promociona servicio de lavado de coches en el que se recogen dos ilustraciones de dos mujeres semivestidas limpiando sendos turismo en una pose sexista, tal y como han señalado diversos vecinos en redes sociales.

En concreto, el Consistorio entiende que se trataría de un anuncio que podría incurrir en publicidad "ilícita", según el artículo 3 de la Ley General de Publicidad.

Concretamente, ese artículo recoge que se entenderán incluidos en los supuestos de publicidad ilícita "los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género".

Desde el Consistorio detallan en un comunicado que, tras tener conocimiento de dicho cartel publicitario, enviaron un requerimiento a este establecimiento para que retirara este cartel, tras haber recibido "varias quejas" por el mismo de particulares y entidades de la ciudad.

Al no obtener respuesta por parte del establecimiento y al constatar que el anuncio no había sido retirado, el Consistorio decidió ayer elevarlo a Fiscalía al considerar que su contenido podría presentar "a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar".