Ayuntamiento esperará a que TSJM falle sobre recursos al plan de vivienda turística de Carmena para modificarlo

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid esperará a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se pronuncie sobre dos recursos que solicitan la suspensión cautelar del plan elaborado por el gobierno de Manuela Carmena para frenar la conversión de las viviendas en alojamientos turísticos con el objetivo de abordar su modificación.

La fecha en la que se conocerá el fallo es el 11 de septiembre, y una de las cuestiones que será modificada es la obligación de una entrada independiente a esa vivienda turística, ha indicado ante los medios de comunicación el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes.

Es la entrada independiente a este tipo de viviendas el principal desencuentro con el plan, ya que sí se mantendrá que la vivienda turística sea una actividad económica englobada dentro del uso terciario hospedaje.

"No podemos estar en contra de la evolución de las ciudades, los distintos usos y las actividades que se realizan. Exigir accesos independientes es prohibir de facto todas, porque no lo cumplen y ninguna de ellas es legalizable por el plan de Carmena", ha expresado Fuentes, quien ha indicado que habrá que "estudiarlo" y "modificarlo" en función del fallo del TSJM el 11 de septiembre.

El delegado ha precisado que "por supuesto" quieren cambiar el plan y generar "una nueva normativa realista, porque a día de hoy no es real" y el plan actual "ha conseguido introducir en la economía sumergida las viviendas turísticas".

800 ÓRDENES DE CESE

Con el nuevo Ayuntamiento de la capital, tras la investidura de José Luis Martínez-Almeida el 15 de junio pasado, la Agencia de Actividades ha ejecutado 862 visitas de inspección. Se han abierto 800 órdenes de cese, de los cuales se han presentado 432 recursos. Siguen activos, de ellos, 325 recursos.

"No hay base jurídica conforme al plan especial, y no se ha otorgado ninguna licencia porque el plan de Carmena. Ninguna de las viviendas cumple que haya que tener acceso independiente", ha indicado el delegado, quien asegura que este plan se encuentra "activo" pero con "una losa importante" en relación a los once recursos interpuestos contra él (dos de ellos piden la suspensión cautelar).

Para abordar esta realidad, han solicitado ya una reunión a la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad, Marta Rivera de la Cruz, y además retomarán el contacto con diversas plataformas de Internet "porque es el nexo para que esas órdenes de cese tengan una consecuencia".