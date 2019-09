27 de septiembre de 2019

El Ayuntamiento de Móstoles niega que se haya colocado a una expareja de la alcaldesa en un puesto municipal

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Móstoles ha negado que la alcaldesa de la localidad, Noelia Posse, haya colocado a una expareja suya en un cargo municipal con un complemento de 800 euros, han destacado fuentes municipales a Europa Press.

"No es la expareja de la alcaldesa, no tiene ninguna relación con él y ella no ha intervenido en ese plus", han incidido desde el Gobierno municipal ante la información adelantada por 'Cadena Ser' en la que se asegura que Gonzalo Sánchez --a quien adjudican una relación con la regidora socialista-- ha sido elegido "a dedo" para participar en un grupo especial de mantenimiento de la ciudad creado en este mandato.

Por su parte, el edil de Más Madrid Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, --socios de Gobierno del PSOE-- ha asegurado en declaraciones a Europa Press que "la situación generada es absolutamente insoportable" y que requiere "decisiones contundentes".

"Por nuestra parte estamos llegando a la conclusión de que así es imposible compartir espacios de Gobierno", ha incidido el edil, quien ha asegurado que "todas las opciones están encima de la mesa" y que reunirán a sus órganos colegiados y tomarán decisiones.

Ortega ya había pedido este viernes "una seria reflexión" y el cese de la jefa de Gabinete de Alcaldía, Vicenta Palomo, a quien considera "responsable directa de decisiones como estas".

En total han dimitido cuatro cargos de confianza, la coordinadora de Gabinete de Alcaldía de Móstoles, Alicia Domínguez Villarino, y el gerente del Instituto Municipal del Suelo (IMS), Luis Vázquez, han sido los dos últimos, que se han sumado a la revocación del puesto de la hermana de la alcaldesa, Laura Posse, como coordinadora de mensajes y redes sociales del Ayuntamiento y a la renuncia de su tío, Hector V.Posse, a su ascenso como director técnico administrativo de Deportes del Consistorio.

Por este motivo, Vox, PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Móstoles han anunciado este viernes que pedirán un Pleno Extraordinario para exigir explicaciones a Posse por la renuncia del cuarto cargo de confuanza en dos semanas y pedirán la reprobación de la regidora.