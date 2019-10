30 de septiembre de 2019

El Ayuntamiento de Móstoles recurrirá la revocación del nombramiento del gerente de Urbanismo

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Móstoles ha anunciado este lunes que presentará un recurso contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid que ha revocado el nombramiento de Jesús Miguel Espelosín, hijo de un histórico dirigente socialista, como gerente de Urbanismo de Móstoles.

Fuentes municipales aseguran que, pese a lo que indica el magistrado, Espelosín "cumplía con los requisitos establecidos por las bases del concurso", algo que ha defendido la propia alcaldesa, Noelia Posse (PSOE) en la Cadena Ser, asegurando que tenían informes técnicos que lo avalan y, dejando claro, que ella no lo conocía hasta su llegada al puesto.

"Se va a recurrir porque lo que se cuestiona son sus años de experiencia y lo que tenemos nosotros es un informe técnico del jefe de sección de Recursos Humanos de la Gerencia de Urbanismo en el que se confirma que todos los candidatos que se presentan, que fueron ocho en total, cumplían los requisitos", ha aclarado, añadiendo que fue un nombramiento del anterior mandato y que se buscaron "perfiles con experiencia urbanística".

Además, la alcaldesa ha subrayado que quien recurrió esta designación es "el anterior gerente de Urbanismo", que "formaba parte del Gobierno del alcalde que dimitió por la Púnica --Daniel Ortiz-- y que recurrió, además, la sentencia que está paralizando el levantamiento de la lápida de Franco".

Asimismo, ha insistido en que son los departamentos y funcionarios quienes tasan los perfiles, "si ven si cumplen o no, y nos lo pasan para dar el OK o no".

AUTO

El auto fechado a 26 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, y contra el que cabe recurso de apelación, indica que Espelosín --que fue nombrado en marzo de 2018-- "no reúne los requisitos de acreditar una experiencia profesional previa de quince años, en el ámbito de la actividad", y que, en el mejor de los casos, sería de "casi 14 años".

Circunstancia que no comparten desde la Gerencia municipal de Urbanismo, que es quien presentará el recurso, insistiendo en que Espelosín, que competía contra otros siete candidatos, "acreditó haber trabajado desde 1999 y haber obtenido un título superior en 2004".

Sin embargo, el magistrado estimó el recurso interpuesto por uno de los mencionados candidatos al puesto entendiendo que la actuación administrativa no era ajustada a derecho y anulaba, por tanto, la resolución impugnada por el Ayuntamiento, y el nombramiento de Espelosín como gerente de Urbanismo de Móstoles.

Este se suma a los cuestionados puestos de libre designación que han salido en el último mes y que han acabado con dimisión de los designados, o con la revocación de su nombramiento.