Ayuntamiento no repercutirá en el ciudadano las multas impuestas de forma errónea en Madrid Central

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid no repercutirá en el ciudadano las multas impuestas de forma errónea en el área restringida de Madrid Central, ha informado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tras detectarse fallos --ya subsanados-- en el sistema de gestión de datos que registra las matrículas para anular las multas por entrar en Madrid Central.

"Si se han impuesto correctamente, la incompetencia no podemos repercutirla a los madrileños, no sería honesto trasladar las consecuencias del anterior equipo de gobierno, que hizo una chapuza y no van a pagar los ciudadanos pagar esa incompetencia", ha expresado el regidor madrileño tras asistir al acto del 40 aniversario de Ifema, donde se ha anunciado su ampliación.

Almeida ha indicado que el equipo de gobierno municipal va a adoptar "todas las medidas" para que las sanciones de Madrid Central "tengan todas las garantías y para que se aplique la ordenanza".

En esta línea, ha puesto en valor que ya estén colocadas las pantallas para la regulación del área de circulación restringida. "Haremos todos los esfuerzos que no se hicieron en el periodo anterior para que no sean los madrileños quienes paguen consecuencias de un gobierno incapaz y falto de planificación", ha expresado.

"Nos hemos encontrado con un problema de acceso a los parking, que no estaban preparados, y la ineptitud no las vamos a repercutir y todo lo que supone Madrid Central no vamos a mantener situaciones injustas para que no sean los ciudadanos los que lo tengan que soportar esta chapuza", ha apostillado.