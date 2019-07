29 de julio de 2019

Ayuntamiento reitera la paralización del Memorial de la Almudena porque "no sirve para favorecer la concordia"

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del ejecutivo municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha reiterado este lunes que el Consistorio no pondrá en marcha el Memorial de la Almudena en homenaje a los fusilados entre 1939 y 1945 porque no sirve "para favorecer la concordia", y además incumple con lo dictado por el Comisionado de Memoria Histórica.

Ha sido el edil socialista Ramón Silva quien ha planteado esta cuestión en Pleno, y ha afeado que se paralizara sin que el Consejo de la Empresa Municipal Funeraria estuviera en marcha. "El gobierno municipal no puede actuar como le da la gana, ha de sujetarse a la ley; claro que la administración puede parar una obra por el interés general, pero ese interés hay que acreditarlo", ha explicado.

Silva ha pedido "el máximo respeto a todas las víctimas del golpe militar del 36 contra el legítimo gobierno de la República y a todas las víctimas de la dictadura".

A continuación, Sanz ha indicado que se ha paralizado el Memorial precisamente porque tienen "respeto a todas las víctimas". "No cumple con las recomendaciones del Comisionado y no sirve para favorecer la concordia. Sí existe ya el Consejo de Administración nuevo en la empresa funeraria, y no ha habido alegaciones", ha explicado.

Además, Inmaculada Sanz ha asegurado que "a ese Comisionado le costó su disolución que el gobierno municipal no quisiera hacer caso a esas recomendaciones", y que "lejos de contribuir a fomentar al concordia, pone víctimas sobre otras" y contribuye a "reabrir heridas".

"No nos puede pedir que asumamos un proyecto injusto. Es sectario e injusto. Pediría que dejen de reabrir heridas del pasado y que asuman postulados del Comisionado. Hagámoslo entre todos, somos capaces de hacerlo, pero para visiones sectarias y maniqueas no cuenten con nosotros", ha espetado.