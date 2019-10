Ayuso aclara que la Comunidad no puede catalogar a las familias numerosas pero confirma más ayudas

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aclarado que desde el Gobierno regional no pueden "catalogar a las familias como numerosas o no" porque no es de su competencia pero ha confirmado que habrá más ayudas para ellas.

Así lo ha indicado la dirigente regional, en una entrevista en la 'Cadena Ser' recogida por Europa Press, después de que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, asegurase en una entrevista que desde el Ejecutivo ampliarían el título a familias con dos hijos.

A pesar de esto, Ayuso ha asegurado que su intención es "cuidar a todas las familias" y que, en concreto, las numerosas necesitan "una atención especial" porque "dan más vida a la sociedad y tienen mas hijos". "Necesitan mayores recursos y mayores atenciones pero vamos a estar encima de todas", ha defendido.