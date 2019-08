Ayuso acusa a Errejón de tener las manos “manchadas de la sanguinaria dictadura de Venezuela”

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este miércoles al portavoz de Más Madrid, íñigo Errejón, de tener las manos "manchadas de la sanguinaria dictadura" de Venezuela, al haber recibido subvenciones de este país, al tiempo que le ha afeado que hable de "contrapoder" cuando solo le gusta el poder.

Durante su turno de réplica a Errejón en el segundo Pleno de investidura que se celebra este miércoles en la Cámara regional, Ayuso cree que la dictadura es la base de la composición de la ideología de Más Madrid, junto con la "pobreza" y la "indignidad".

"Hablan de contrapoder y solo les gusta el poder y habla de corrupción cuando no hay mayor corrupción moral que haber justificado una dictadura sanguinaria y ruinosa. Se ha quitado a Pablo Iglesias de en medio, pero no su currículum y su pasado y sus ideas. Ha sido usted cómplice de la dictadura de Venezuela, que ha asolado a hispanoamérica y quieren imponer en España ese modelo de comer tres veces al día", ha criticado.

Le ha recordado también el cobro que recibió de una 'Beca Black', que "nunca devolvió", y el Madrid que creó la exalcaldesa Manuela Carmena con "manteros y okupas contra la policía". "Tienen manchadas las manos de dictadura por mucho que lo quieran ocultar", le ha afeado.

Esto, a su juicio, es lo que sucede cuando estos partidos gobiernan en los ayuntamientos y comunidades. En el caso de Barcelona, cree que Ada Colau tiene la ciudad "fuera de control con 26 delitos por hora".

En este punto, ha criticado que los partidos que gobiernan en otras comunidades llevan en sus filas a imputados por agresiones a la autoridad, por tráfico de drogas e incluso por "asesinato"; mientras que ha resaltado que en las filas del PP ella tiene a Pedro Rollán que "ha sido el alcalde más votado de España", a Daniel Portero, hijo de padre asesinado por ETA a Eduardo Raboso, médico que "salva vidas y opera de cáncer" o Enrique Ossorio, que ha hecho hasta 20 presupuestos nacionales y regionales.

"Me habla el personaje más traidor de la política de España que le debe todo a Pablo Iglesias y que en el momento más difícil le dijo: 'Ahí te quedas'. Y ahora le interesa la política madrileña y no tengo la menor duda que hará a sus compañeros lo mismo que hizo a Iglesias si le llaman para hacer política nacional", ha vaticinado.

"ERES TAN LISTO Y CON UN DISCURSO TAN ELABORADO..."

En su segundo turno de réplica, ha arremetido contra lo que, en su opinión, han sido unos "ataques machistas" que se debería "tragar", cuando habla de que si lee o no lee los discursos, si otros le escriben sus palabras o sobre si otro portavoz tiene que salir en su defensa. "Me habla despacito a ver si no lo comprendo, con ese halo intelectualoide para que la pobre mujer de derechas, de centro derecha o donde me quiera poner le entienda", le ha afeado.

"Es tan intelectual, tan listo y con un discurso tan elaborado después de tantos días, horas en la política madrileña...", le ha lanzado Ayuso, quien ha ironizado con que Errejón le diga lo que tiene que decir o le dé lecciones parlamentarias. "No me va a dirigir el debate ni decir cómo tengo que expresarme ni hablar ni hacerlo", le ha advertido, tras lamentar que haya llegado a hablar incluso de su difunto padre.