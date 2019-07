11 de julio de 2019

Ayuso asegura a Vox que en la Comunidad "no se está impartiendo adoctrinamiento"

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado a Vox que en la región "no se está impartiendo adoctrinamiento" después de que su portavoz, Rocío Monasterio, haya registrado una solicitud a la Mesa de la Asamblea pidiendo una relación de colegios públicos y concertados donde COGAM ha realizado acciones "informativas, formativas y de otra índole".

"Tengo claro que en la Comunidad de Madrid no se está impartiendo adoctrinamiento. La inspección educativa y la Comunidad no han recibido quejas formales de ningún tipo", ha trasladado a los medios en el acto de homenaje al concejal del PP asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco.

La diputada ha señalado que en los colegios de Madrid se imparte "información y educación de calidad", como lo demuestran "los grandes resultados en los exámenes PISA". Y además "se educa en libertad y tolerancia, como es normal en democracia".

"No quisiera que se generara una falsa alarma sobre la educación en los colegios. Además estas asociaciones sólo van a los colegios que lo solicitan y de forma optativa y voluntaria. Creo que hay que tomarse esto con normalidad y no como una alarma donde no la hay", ha zanjado.