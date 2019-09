Ayuso exige a Sánchez un nuevo sistema de financiación "justo" y no usar la "asfixia" de las CCAA para su interés

450680.1.644.368.20190901130524

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, un nuevo sistema de financiación "justo y necesario" para la región y le ha reclamado que no utilice la "asfixia" que genera el actual modelo a las comunidades autónomas para intentar "presionar" y sacar "sus intereses" adelante.

Así lo ha detallado durante su intervención durante un acto del PP en Ávila junto al líder nacional del partido, Pablo Casado, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la que ha incidido en su compromiso de contribuir al desarrollo de España desde la gestión de la Comunidad de Madrid.

"Vamos a estar con ese firme compromiso para no entrar jamás en guerras y conflictos con otras comunidades autónomas como estamos viendo. Solo vamos a pedir algo, que es justo y es necesario, que es esa reforma del sistema de financiación y también le pediremos al presidente del Gobierno que no utilice las comunidades autónomas y su asfixia económica para presionar a sus no socios y sacar adelante sus intereses", ha remachado Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que el PP va a gestionar Madrid y comunidades limítrofes a la región, como el caso de Castilla y León, como una "gran familia" para construir país desde el "respeto a la tradición" pero también "mirando a las nuevas generaciones".

"Todos es conjugable en el futuro", ha apuntado Ayuso para recalcar que el PP es el partido de las "grandes políticas, ambiciosas y sin complejos". "Vamos a defender que somos un gran país y la Comunidad de Madrid va a estar a su lado para defenderlo. Vamos a defender esa cohesión social tan importante", ha enfatizado.

Frente a ello, ha asegurado que continuará la senda de rebaja de impuestos en la región y no va a entrar en conflicto con otras autonomías, si bien ha criticado que el PSOE tiene una forma de entender la política que se basa "primero en la prohibición, después en la subida indiscriminada de impuestos y después en la división".

A su vez, la dirigente regional ha recriminado a Sánchez que sus posibles socios de cara a su eventual investidura que allá donde gobiernan "gestionan sentimientos y dividen a los españoles cuando no tienen las manos de dictadura".

"Luego son esas personas las que pontifican desde una supuesta superioridad moral para dividirnos a nosotros y salir a la calle a decirnos quienes son ciudadanos buenos y malos", ha censurado a continuación.

Ayuso ha detallado durante su discurso que el PP gestiona la Comunidad de Madrid para transformar la región en la "mejor de Europa" para vivir y hacer ciudadanos "libres e iguales", en contraposición a aquellos que quieren deslizar "ingeniería social".

En este sentido, ha asegurado que "no entiende las barreras" entre territorios y va a ser una "firme aliada" para "construir" país. También ha dicho que Madrid continuará la política de bajar impuestos que lleva desplegándose por los diferentes ejecutivos del PP desde hace 16 años y ha desgranado su voluntad de "aprovechar todo aquello que suponga riqueza para España".

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha dicho que su gobierno siempre va a estar "al lado" de los ciudadanos que quieren ser "libres", para recalcar que España tiene una "gran riqueza" y "diversidad", como es el caso de las lenguas cooficiales. En este sentido, ha criticado que "muchos" quieran utilizar esto para "establecer ciudadanos de primera y de segunda".