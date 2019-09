18 de septiembre de 2019

Ayuso no se ha planteado cerrar Telemadrid y solo le pide "austeridad y control con las cuentas"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que no se ha planteado cerrar la cadena de televisión pública Telemadrid y ha insistido en que solo le pide "austeridad y control con las cuentas.

Así lo ha expuesto Ayuso en una entrevista con 'Antena 3', recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre si se planteaba cerrar la cadena, a lo que ha respondido que Telemadrid "lo pagan los ciudadanos" y que lo único que les pide es que tengan un "control de las cuentas".

"Mientras eso sea así no he planteado ni abrir ni cerrar. Yo lo que he pedido es como si lo hiciera a cualquier organismo que sea un servicio público que sufragan los ciudadanos. Les pido que tengan unas cuentas ajustadas y que se acerquen a los municipios y se hable de las cuestiones autonómicas. Si le pido austeridad a otros organismos bueno pero si ya se le pide a un medio suena avispero", ha zanjado.