5 de agosto de 2019

Casi 7.000 personas firman una petición en 'Change.org' contra la "censura" del concierto de Luis y Pedro Pastor

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Casi 7.000 personas han firmado la petición en el portal 'Change.org' contra la "censura" del concierto de Pedro y Luis Pastor, que iba a tener lugar en las Fiestas de Aravaca el próximo 8 de septiembre.

Según se asegura en esta plataforma digital, la cancelación de dicho concierto "responde a diferencias ideológicas". "Estamos asistiendo a la involución de este país", indica el texto que apoya su iniciativa.

La campaña tiene como objetivo alcanzar los 7.500 firmantes y compara esta reclamación con "la victoria" de Madrid Central y explica que buscan "alcanzar el mayor número de reclamaciones en el Ayuntamiento":

"La libertad, la libertad de expresión y la democracia no son de unos pocos políticos", puntualiza, además de solicitar que no "roben" los "valores" por los que "luchó la izquierda y ahora se adueña la derecha".

La cancelación ya fue denunciada previamente por el hijo de Pastor, Pedro, a través de su cuenta de Instagram donde señaló que "a partir del 'No a la Guerra', los ayuntamientos del PP" dejaron de contratarle.

DIFERENCIAS ENTRE PP Y CS

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, aseguró este domingo que no está de acuerdo con la cancelación del concierto y añadió que si hubiera dependido de una Junta de distrito presidida por Ciudadanos no se habría tomado esta decisión.

"No solo no soy responsable, sino que no estoy de acuerdo con la medida que se tomó. Si hubiera sido en una Junta de Ciudadanos no hubiera ocurrido", afirmó ante los medios de comunicación durante una visita al Museo de Historia de Madrid.

LOS SUSTITUTOS RECHAZAN REEMPLAZAR A LUIS Y PEDRO PASTOR

Por su parte, el grupo de música 'Los Fesser' decidió que no actuará en sustitución de los cantautores Luis y Pedro Pastor "en solidaridad" con ellos y "con la música" pues desconocían que su actuación era "para reemplazar a otro artista al que habían cancelado injustamente".

"Cuando confirmamos la fecha no sabíamos que era para reemplazar a otro artista al que habían cancelado injustamente. Nos hubiera encantado tocar, con la oportunidad que supone para una banda pequeña como la nuestra, pero en estas circunstancias no nos parece correcto y preferimos renunciar a ello", expone la banda en un comunicado publicado en sus redes sociales y recogido por Europa Press.

"OTROS CRITERIOS ARTÍSTICOS"

Por su parte, fuentes municipales aseguraron a Europa Press que esta cancelación se ha debido a "otros criterios artísticos" de la nueva Junta municipal de Moncloa-Aravaca, presidida por Loreto Sordo (PP), así como a la forma en que se desarrolló la contratación, y de acuerdo con la empresa adjudicataria, para "sustituir esa actuación por la de Los Fesser, un grupo dirigido a un público más generalista".

La delegada del área de Cultura, Turismo y Deporte del Consistorio madrileño, Andrea Levy, remarcó el pasado jueves que la decisión de suspender el concierto de los Pastor no se había tomado desde el área de Cultura que ella capitanea, y precisó que "la competencia sobre las fiestas de distrito y de barrio solo compete a las Juntas de Distrito".

Sin embargo, el concierto que inicialmente estaba previsto en Aravaca, se dará el 12 de septiembre en Móstoles durante las fiestas patronales de la localidad tras contratarlos este Consistorio en respuesta a "la censura impuesta por la ultraderecha".