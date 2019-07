10 de julio de 2019

CCOO califica el pleno de investidura sin candidato de "falta de respeto a todos los madrileños"

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha calificado el pleno de investidura sin candidato de "falta de respeto a todos los madrileños", porque "hay candidatos".

A su llegada a la Asamblea, Cedrún ha lamentado que haya candidatos que quieren ser investidos y que el presidente no les deje presentar su candidatura utilizando "un artilugio, un artículo reglamentario, que está pensado para otras cosas".

Así, ha criticado al presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, por "reprimir una posibilidad de que alguien se presente a presidente", porque, "en este caso, no es que no haya candidatos, es que hay candidatos" y, a su juicio, parece "más razonable respetar a los representantes que han salido elegidos y que puedan expresar y presentar su candidatura", que "saldrá o no".

"Tal y como está planteado, esto es una falta de respeto a todos los madrileños", ha agregado Cedrún, quien también ha mostrado la "preocupación" de CCOO por "esta situación de parón", ya que "la economía necesita que se actúe y desde luego esta situación es extremadamente negativa".

Tras señalar que ya hubo elecciones, ha recalcado que "ya tendría que salir de aquí un presidente del gobierno y por lo tanto un gobierno que empezara a gobernar".