2 de octubre de 2019

CCOO se compromete a "perseguir por todos los medios" a aquellos que quieran "volver atrás" en derechos LGTBI

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha manifestado el compromiso de la organización sindical con la defensa de los derechos LGTBI y ha advertido que perseguirá "por todos los medios" a aquellos que quieran "volver atrás" en esta materia.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios con motivo de la entrega de los premios 'Orgullo de Ser', que este año reconocen a las personas protagonistas de la consecución del matrimonio igualitario, al coincidir con el 15º aniversario del inicio del trámite parlamentario de aquel "hito histórico" que supuso la ley aprobada en junio de 2005.

Cedrún ha destacado que se trata del reconocimiento de una "lucha épica" y una forma de "visibilizar, no solamente reconocer, a las personas concretas que han estado en este movimiento".

En concreto, los premiados son Pedro Zerolo (in memoriam), a través de la Fundación Pedro Zerolo, en cuya representación ha asistido su director ejecutivo, Miguel Ángel Fernández; la expresidenta de Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales y diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Beatriz Gimeno; y el presidente de honor de Fundación Triángulo, Miguel Ángel Sánchez.

Además de "visibilizar esta lucha", CCOO apuesta por "denunciar la discriminación", para lo que recientemente ha firmado un acuerdo con Arcópoli para "llevar la lucha contra la discriminación a los ámbitos laborales", ya que mientras en el ámbito social la "visibilización" asciende al 75 por ciento, en el laboral solo al 25 por ciento.

Cedrún ha instado a "seguir manteniendo, sin bajar nunca la guardia, la movilización y la reivindicación en materia de derechos, como en este caso", y ha advertido de que "el negacionismo y la lgtbfobia no solamente está en la sociedad sino que ya está en las instituciones".

En este sentido, ha manifestado que tienen una "especial preocupación" no solamente por Vox sino también por "el papel que está jugando el PP, dando cancha a Vox".

Asimismo, ha censurado la campaña de Hazte Oír, que ha enviado material a más de 20.000 colegios material, con la intención, a su juicio, de que los padres denuncien a los directores, y que ha sido denunciada por CCOO por "delito de odio".

"Lo que están intentado, a sabiendas de que por ley no lo van a conseguir, es mandar un mensaje de odio y de intimidación, porque lo que quieren es devolver otra vez al armario a todas las personas que están dando la batalla por la igualdad de derechos", ha asegurado.

Como prueba del "compromiso" de CCOO, Cedrún ha citado la denuncia contra el Gobierno de Murcia, al tiempo que ha destacado que "gracias a la presión que hay en Madrid, el PP, la señora Ayuso ha salido correctamente impidiendo que se haga nada en los centros".

"Eso significa que tenemos que mantener la presión, mantener la reivindicación, y ese es nuestro compromiso como CCOO, no solamente en los centros de trabajo sino también dar la batalla en la sociedad, vamos a perseguir por todos los medios a todos aquellos que quieran hacernos volver atrás", ha aseverado.

En nombre de la Fundación Pedro Zerolo, Miguel Ángel Fernández ha agradecido el premio que "viene a reconocer el legado de Pedro Zerolo en la defensa de los derechos LGTBI y en la consecución del matrimonio igualitario", al tiempo que ha recordado a "todos los que estuvieron luchando por la igualdad formal y que siguen hoy trabajando por la igualdad real" que "no son tan conocidos".

Respecto a la irrupción de Vox en las instituciones, en concreto en el Ayuntamiento de Madrid, ha manifestado que les preocupa que los "avances" que se produjeron con el anterior equipo de gobierno municipal en materia LGTBI "puedan sufrir un retroceso", en particular, medidas como la unidad contra delitos de odio de la Policía Municipal.

Por su parte, Gimeno ha agradecido el premio como presidenta de Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, "un premio a toda la organización y a los miles y miles de militantes" que mantuvieron "una lucha revolucionaria, pionera, que puso a nuestro país en la cabeza de los derechos LGTBI del mundo".

Gimeno también ha advertido de que Vox está "contagiando a partidos como el PP, que mantenía una actitud de aceptar los avances, tanto legales como sociales", por lo que ha alertado de "una clara regresión ideológica" respecto a los derechos LGTBI.

Para Sánchez, "es muy importante que recordemos, que recordemos que las cosas no se consiguen sin pelear, que no se consiguen sin luchar, que no se consiguen sin que la ciudadanía se organice y pelee por la justicia y por la igualdad".

"Las cosas no se consiguen solas, hay que pelear por ellas, tenemos la suerte de que hemos visto los avances en España y por eso mismo también es muy importante que no dejemos que retrocedan los derechos humanos, hay personas o grupos organizados empeñados en echar para atrás los derechos humanos de las personas LGBT, pero también de las mujeres, pero también de las personas migrantes, y como sociedad española, que hemos sido un ejemplo, tenemos que impedirlo", ha agregado.