26 de agosto de 2019

CCOO critica que Sanidad no haya abierto una investigación en el Hospital de La Princesa

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO Madrid ha calificado hoy de "inaudito" que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no haya abierto desde mayo una investigación en el Hospital de La Princesa por la pérdida de casi 300.000 euros en fármacos a consecuencia de un fallo eléctrico en las neveras del centro, ha informado el sindicato en un comunicado.

La investigación realizada por el centro ha determinado que el incidente se debió a un fallo que se produjo el pasado 1 de mayo del suministro eléctrico, probablemente por una sobrecarga del sistema, pero cuyo origen último se desconoce.

A juicio de CCOO, "la gravedad no solo radica en el coste económico que supone la pérdida de dichos fármacos de elevado precio sino, sobre todo, porque los responsables del hospital y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no han informado de los hechos ocurridos hasta que no se ha publicado en los medios de comunicación".

Asimismo, ha subrayado que las autoridades sanitarias regionales reconocen que "no conocen el origen del fallo eléctrico por el que se desconectó la cámara frigorífica que mantenía a temperatura adecuada los medicamentos".

Esto indica, según ha recalcado, que "los hechos, supuestamente ocurridos por un fallo eléctrico del que se desconoce el origen, podrían repetirse". El sindicato ve "grave" el hecho de que se haya perdido ese montante económico en fármacos que tienen que reponerse.

A juicio de CCOO, esto puede ir "en detrimento de la adquisición de otro material farmacéutico necesario para los pacientes". "No es la primera vez que se deniega por parte de la inspección médica o de los hospitales tratamiento farmacológico a pacientes por el elevado coste que ello supone para las arcas públicas sanitarias", ha dicho.