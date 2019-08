CCOO ofrece su auditorio a artistas "vetados por la derecha" y prepara una gran jornada cultural "por la libertad"

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO Madrid ofrece a artistas "vetados por la derecha", como es el caso de los cantautores Luis y Pedro Pastor cuyo concierto en el barrio de Aravaca fue cancelado por el Ayuntamiento de Madrid, su auditorio en Madrid con vistas a organizar una jornada cultural "en defensa de la libertad" con todos ellos de cara a septiembre u octubre.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, el ofrecimiento del auditorio Antonio Camacho, situado en la calle Lope de Vega, se extiende no solo a estos cantautores sino que también se extiende a tuiteros, humoristas o profesionales vinculados al mundo del teatro.

CCOO Madrid asegura que "son numerosas y de ámbitos muy diversos las víctimas de los recortes de derechos y libertades que la ciudadanía está sufriendo por parte de los gobiernos de las tres derechas españolas", en referencia a PP, Cs y Vox.

Alude a que el "último y grave acto de censura" es la cancelación del concierto de los cantautores Luis y Pedro Pastor, programado para septiembre en las fiestas del barrio de Aravaca.

"No estamos ante decisiones puntuales o anecdóticas, sino que anuncian lo que se nos viene encima", ha advertido el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, para enfatizar que la organización de este acto persigue la defensa "de las libertades y la democracia".

Mientras, el responsable del área de Conocimiento, Cultura y Estudio de CCOO Madrid, Pedro Delgado, ha explicado a Europa Press que en septiembre se empezará a contactar con los artistas afectados para realizar el encuentro a finales de ese mes o en octubre, con el objetivo de que pueda "participar el mayor número de gente tras los problemas de censura que sufren los artistas".

Delgado ha recalcado que el auditorio Marcelino Camacho tiene capacidad para 800 personas y está en una ubicación céntrica, en las inmediaciones del Paseo del Prado.

El representante de CCOO ha augurado que esta situación no solo se producirá en el Ayuntamiento sino también en la Comunidad de Madrid, pues Vox "está influyendo en el mensaje político y en la toma de decisiones". Así, ha dicho que la suspensión del recital de Luis Partos es un "acto de censura propio de regímenes autoritarios".

Una petición en 'Change.org' contra la suspensión de ese concierto acumula ya más de 7.000 firmas.

DIFERENCIAS ENTRE PP Y CS

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, aseguró este domingo que no está de acuerdo con la cancelación del concierto y añadió que si hubiera dependido de una Junta de distrito presidida por Ciudadanos no se habría tomado esta decisión.

"No solo no soy responsable, sino que no estoy de acuerdo con la medida que se tomó. Si hubiera sido en una Junta de Ciudadanos no hubiera ocurrido", afirmó ante los medios de comunicación durante una visita al Museo de Historia de Madrid.

LOS SUSTITUTOS RECHAZAN REEMPLAZAR A LUIS Y PEDRO PASTOR

Por su parte, el grupo de música 'Los Fesser' decidió que no actuará en sustitución de los cantautores Luis y Pedro Pastor "en solidaridad" con ellos y "con la música" pues desconocían que su actuación era "para reemplazar a otro artista al que habían cancelado injustamente".

"Cuando confirmamos la fecha no sabíamos que era para reemplazar a otro artista al que habían cancelado injustamente. Nos hubiera encantado tocar, con la oportunidad que supone para una banda pequeña como la nuestra, pero en estas circunstancias no nos parece correcto y preferimos renunciar a ello", expone la banda en un comunicado publicado en sus redes sociales y recogido por Europa Press.

"OTROS CRITERIOS ARTÍSTICOS"

Por su parte, fuentes municipales aseguraron a Europa Press que esta cancelación se ha debido a "otros criterios artísticos" de la nueva Junta municipal de Moncloa-Aravaca, presidida por Loreto Sordo (PP), así como a la forma en que se desarrolló la contratación, y de acuerdo con la empresa adjudicataria, para "sustituir esa actuación por la de Los Fesser, un grupo dirigido a un público más generalista".

La delegada del área de Cultura, Turismo y Deporte del Consistorio madrileño, Andrea Levy, remarcó el pasado jueves que la decisión de suspender el concierto de los Pastor no se había tomado desde el área de Cultura que ella capitanea, y precisó que "la competencia sobre las fiestas de distrito y de barrio solo compete a las Juntas de Distrito".

Sin embargo, el concierto que inicialmente estaba previsto en Aravaca, se dará el 12 de septiembre en Móstoles durante las fiestas patronales de la localidad tras contratarlos este Consistorio en respuesta a "la censura impuesta por la ultraderecha".