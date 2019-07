12 de julio de 2019

CCOO tomará acciones legales si se acepta la petición de Vox y señala a PP y Cs como "corresponsables" de su LGTBIfobia

CCOO de Madrid ha anunciado que tomará medidas legales si se acepta la petición de Vox en al Asamblea que requiere los datos de los colegios y los voluntario que han impartido charlas de COGAM y ha señalado a PP y Ciudadanos como "corresponsables" de la LGTBIfobia del partid de Rocío Monasterio.

Así, el sindicato ha calificado de "estrategia de castigo y persecución" la petición de Vox y ha precisado que, de prosperar, la denunciará de forma "inmediata" la decisión de cesión de datos ante la Agencia española de Protección de datos y ante el Tribunal Constitucional.

"No han terminado de aterrizar en las instituciones y ya tratan de iniciar su particular 'caza de brujas", ha reprochado el sindicato, que ha añadido que Madrid "no se ha recuperado todavía" de la "lamentable actuación de Ciudadanos" en la manifestación del Orgullo, el pasado sábado.

Ha precisado que, de ser escuchada, esta petición "vulneraría", la Ley de Educación, la de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid; la de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.

A continuación, ha asegurado que Vox "quiere devolver a la sociedad al NODO en blanco y negro, así como retornar el sistema público educativo al 'El florido pensil". Ha hecho un llamamiento para establecer un "frente común" contra la LGTBIfobia.

En opinión del sindicato, no es admisible que la Asamblea de Madrid, las instituciones democráticas se conviertan en "nicho de discriminación" y ha apuntado la "corresponsabilidad" de aquellos partidos que "de forma cómplice permiten este comportamiento intolerable y abiertamente cuestionable" y ha dado una llamada de atención a PP y Ciudadanos porque "en juego democrático no vale todo y menos cuando se violan derechos y libertades de las personas".

CCOO de Madrid ha exigido, tanto a la Presidencia de la Asamblea de Madrid como a la Consejería de Educación, que dicha petición sea desestimada y en caso de cesión, se incoe el correspondiente expediente sancionador, tal y como establecen las normativas reguladoras de los derechos de las personas LGBTI y contra la discriminación, vigentes en la Comunidad de Madrid.