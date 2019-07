5 de julio de 2019

César Strawberry tilda de "cacicada" y "persecución artística" la suspensión del concierto de Def con Dos

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de la banda de rock Def con Dos, César Strawberry, ha tildado de "cacicada" y "persecución artística" la decisión del Ayuntamiento de Madrid de suspender la actuación prevista este viernes en el distrito de Tetuán, que enmarca en el rumbo a la "ultraderecha" que ha emprendido el PP al "dictado de Vox".

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press para avanzar que estudia emprender acciones judiciales contra el Consistorio por una decisión que define como "arbitraria" y de "ilegalidad flagrante" por sentar un "precedente muy peligroso a la libertad de expresión y la libertad artística".

El actual Ejecutivo municipal comunicó ayer la decisión de suspender la actuación de la banda en Tetuán, programada por el anterior Gobierno local de Ahora Madrid, al considerar que "no son dignos de una institución que representa a todos los madrileños" cuando su cantante, en referencia a Strawberry, "ha sido condenado por el Tribunal Supremo por enaltecimiento del terrorismo".

Al respecto, el líder de Def con Dos ha manifestado que el Ayuntamiento de la capital ha cancelado el concierto "de una manera irregular que no encaja nada bien con el marco jurídico" y ha acusado al actual Ejecutivo municipal de perpetrar un acto de "censura previa" que, a su juicio, constituye una "ilegalidad flagrante".

Respecto al fallo del Tribunal Supremo, Strawberry ha enfatizado que la condena por esos tuits que emitió en su cuenta personal está recurrida ante del Tribunal Constitucional y confía en que esta instancia "eche abajo" esa resolución para dictaminar su absolución.

No obstante, el cantante de Def con Dos ha recalcado que la decisión del Consistorio es "irregular" pues fundamenta la cancelación de la actuaciónen esa sentencia del Supremo, lo que supone "trasladar un aspecto privado a su actividad artística".

En este sentido, ha criticado que el Ayuntamiento de Madrid, al decretar la cancelación del concierto, atenta contra el artículo 34 de la Constitución Española que garantiza el derecho al trabajo. Por tanto, está vulnerando ese derecho básico tanto a él como a las 11 personas que trabajan junto a él en todo lo relacionado con las actuaciones de este grupo musical.

"Es algo arbitrario, es una caza al hombre, es una persecución basada en acusaciones infundadas sobre mí y sobre el trabajo de mi grupo", ha insistido Strawberry para remarcar que el grupo Def con Dos "no está encausado por nada" por lo que, el hecho de suspender la actuación, es un acto de "censura previa".

Además, ha avanzado que la formación musical se reserva su derecho a emprender acciones jurídicas contra el Consistorio dado que, más allá de la cuestión contractual, considera que se ha producido un "daño a la imagen de la banda y al suyo personal" por una "cacicada" que responde al "rumbo a la ultraderecha" que ha emprendido el PP al "dictado de Vox".

Por ello, ha definido de "persecución ideológica y artística" la resolución del Ayuntamiento de Madrid contra una banda que no representa ninguna ideología salvo la "libertad de expresión y la libertad artística".

"Es un simple evento artístico al público, al que no le guste tiene la libertad de no ir", ha lanzado Strawberry que ve similitudes en el caso de Def con Dos con la dificultades que ha tenido la también formación musical Soziedad Alkoholika, que ha padecido "con mucha más crudeza" las dificultades para actuar pese a que han sido absueltos por la Audiencia Nacional de enaltecimiento del terrorismo. "La censura previa no es una cuestión valadí", ha apostillado.