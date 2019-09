22 de septiembre de 2019

La Comunidad estudia si mantener el Cheque Bachillerato o concertar esta etapa no obligatoria

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha reconocido que están estudiando si mantener el nuevo Cheque Bachillerato para los centros concertados y privados o ampliar los conciertos a esta etapa no obligatoria.

"Estamos estudiando ese asunto ahora mismo, desde luego vamos a mantener los cheques en un sentido, este año ha habido 1.500 alumnos que no han abandonado su colegio de toda la vida para hacer Bachillerato porque han recibido ese cheque, por tanto, a estos 1.500 alumnos hay que garantizarles el año que viene la continuidad en ese colegio, y tenemos la idea también de poner ese cheque el año que viene para los que estén en cuarto de la ESO y vayan a primero de Bachillerato", ha manifestado Ossorio en una entrevista con Europa Press.

"Estamos estudiando ambas posibilidades, en el caso del cheque, los puedes graduar más, puedes incidir más en los chicos más necesitados, en el caso del concierto amplio puedes calibrar menos esa situación, pero estamos estudiando cómo lo ponemos en marcha", ha agregado.

El Ejecutivo regional ha puesto en marcha este curso 19/20 el Cheque Bachillerato para paliar los obstáculos económicos que tengan algunas familias para que sus hijos que finalicen los estudios obligatorios puedan continuar el Bachillerato en el centro de su elección, con lo que garantiza la libertad de elección de centro y el pleno derecho a la educación sin restricciones derivadas de la situación económica de los estudiantes.

Sobre los recursos contra esta medida admitidos a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Ossorio ha afirmado que respetarán las decisiones judiciales, pero que se trata de "una línea de subvenciones que cuenta con informe del servicio jurídico de la Consejería de Educación".

"Por tanto, yo creo que tiene todos los parabienes legales; es una subvención que da la administración, la da con un motivo, que es el que he expuesto, para que unos chicos que han estudiado toda su vida en un colegio concertado no tengan que abandonarlo con ocasión de pasar al Bachillerato, y además la convocatoria preveía la posibilidad de que también entraran alumnos de colegios privados, no solo de colegios concertados", ha explicado Ossorio.

CHEQUE GUARDERÍA PARA TODAS LAS FAMILIAS

Por otra parte, Ossorio ha reafirmado la promesa electoral del PP de extender el denominado cheque guardería a "todas las familias".

A este respecto, ha explicado que como desde este curso las guarderías públicas de titularidad de la Comunidad de Madrid y conveniadas son gratuitas, lo que beneficia a 41.500 niños, el Gobierno regional se ha propuesto extender el cheque guardería para que los 93.923 niños escolarizados en educación infantil cuenten con alguna ayuda.

Actualmente, el cheque guardería de entre 100 y 160 euros mensuales llega a 33.000 alumnos escolarizados en centros privados, pero el objetivo del Gobierno regional es ir reduciendo los requisitos para su obtención y extenderlo a todos los alumnos de centros privados, "para garantizar la libertad de elección".