2 de julio de 2019

El consejo de administración de la EMVS encabezado por Marta Higueras cesa en bloque y Cs se queda al frente

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) encabezado por la ahora concejal de Más Madrid Marta Higueras ha cesado este lunes en bloque y será Ciudadanos, al frente de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento, el que se queda al frente.

Así lo ha señalado a Europa Press el delegado del área, Mariano Fuentes, quien ha explicado que Higueras convocó un consejo extraordinario donde se cesó al consejero delegado, al gerente y dimitieron los consejeros de Más Madrid Marta Higueras, Jorge García Castaño, José Manuel Calvo y un consejero independiente "de confianza de la alcaldesa".

Así, Fuentes acusa a Higueras de "vaciar de poder institucional" la EMVS porque se quedaba sin "órgano de gestión, sin gerente ni consejero delegado". Fue entonces cuando el delegado de Desarrollo Urbano, de quien depende la EMVS, tuvo que asumir "todas las responsabilidades". "Es una gran deslealtad institucional", ha criticado.

Además, ha recordado que en el anterior mandato, Ahora Madrid tardó "46 días en convocar el consejo de administración" y ahora "no han querido ni han sabido justificar el por qué se convocó". "No supo dar una explicación. Lo convocaba, para el cese. Si estaba Carmena no hubiera permitido este acto de irresponsabilidad", ha indicado.

El nuevo consejo deberá ser nombrado por la Junta de Accionistas, que es la Junta de Gobierno. Así, Mariano Fuentes prevé que "el próximo jueves" se nombre uno nuevo.