16 de julio de 2019

Cs critica "regalitos envenenados" de Ahora Madrid en Deportes: 3,5 millones no presupuestados que "hay que pagar"

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Deporte en el Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda (Cs), ha cargado este martes contra los "regalitos envenenados" de Ahora Madrid en el área, como 3,5 millones de euros no presupuestados "que ahora hay que pagar".

Y es que, la situación, ha indicado la concejala, es "peor" de lo que se esperaba. "No solo por el déficit de 406 millones", sino que "en el área hay gastos a los que hacer frente que no estaban presupuestados". Así, ha indicado que debe hacer frente al pago de 3,5 millones de euros por compromisos de Ahora Madrid "que no estaban presupuestados".

También debe abonarse el pago de la recepción del estadio de Vallehermoso, con 1,5 millones de euros "que no estaba presupuestado, pero hay que pagar sí o sí".

En esta línea, ha hecho referencia Miranda a la Copa Davis y su celebración en la Caja Mágica. Según ha explicado, "además de los diez millones por derechos de sede" hay que pagar "casi 1,4 millones de euros por alquiler de la Caja".

Fuentes municipales han informado de que es la delegada del área de Cultura, Turismo y Deportes, Andrea Levy, quien se ha reunido para abordar esta cuestión. Así, Madrid Destino llevará al Consejo de Administración de esta tarde el contrato de alquiler de la Caja Mágica para celebrar la Copa David.

De este modo se espera que el jueves en la Junta de Gobierno se apruebe el contrato definitivo para los dos próximos años.