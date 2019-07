3 de julio de 2019

Cuatro de cada diez policías municipales de Madrid han sido agredidos en el último año, según CSIF

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha realizado un estudio entre los miembros de la Policía Municipal de Madrid que señala que cuatro de cada diez de ellos han sido agredidos en el último año.

Así, el estudio expuesto este miércoles, basado en medio millar de encuestas realizadas a policías de la capital entre mayo y junio de este año, ha revelado que el 89,9 por ciento de los encuestados han sido agredidos en alguna ocasión en su vida profesional, pero el 37,5 por ciento lo han sufrido durante este último año.

De la misma manera, en el 61,3 por ciento de las ocasiones se trata de agresiones con las manos, en el 33,3 por ciento con armas blancas y un 5,3 por ciento con armas de fuego.

Ante estos resultados, el portavoz del sindicato CSIF en la Comunidad de Madrid y oficial de la Policía municipal de la capital, Jesús García, ha señalado que se trata de una situación "preocupante", ya que manejan datos superiores de manera interna en el Cuerpo.

En este sentido, ha afirmado que se trata de una situación producida por un "desamparo jurídico" y ha denunciado que no se está aplicando el Código Penal en relación al delito de atentado. García ha explicado que cualquier acometimiento a una autoridad tiene una pena de prisión y que esto "no se está aplicando".

"Se está aplicando como simple desobediencia y creo que se está generando una inseguridad jurídica evidente en los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad", ha indicado el portavoz sindical.

Asimismo, ha afirmado que es necesario una formación más específica para todos los policías municipales de Madrid orientada a disponer de unos medios de defensa "más actualizados". Además, ha hablado de la necesidad de dotar al Cuerpo de medios no letales, que son "mucho más eficaces" como el uso del táser, así como el cambio en el modelo policial.

"Lo que nos preocupa es que no se haga visible que las armas de fuego existen. No quiero alarmar, ya que no estamos en un país con una inseguridad alta, pero sí que es verdad que han aumentado el número de agresiones con arma de fuego y arma blanca", ha apuntado, a lo que ha añadido que con las armas no letales se "minimizaría" esta situación.

Por otro lado y cuanto a la relación con el actual equipo de gobierno, Jesús García ha señalado que están en contacto con la actual portavoz y delegado de gobierno de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, que "está abierta" a escuchar las propuestas de CSIF ante las preocupaciones del cuerpo policial.

"DOTACIÓN INSUFICIENTE"

Otros de los resultados que ha arrojado el estudio es que casi siete de cada diez policías consideran que su dotación de servicio es "insuficiente". Una cifra que aumenta si se les pregunta por la formación por parte de la Administración, ya que nueve de cada diez encuestados opinan que es "incorrecta".

En el plano de la salud mental, el 95,5 por ciento de los policías dice no haber necesitado tratamiento psicológico tras haber sido agredido.

Además, si se pregunta si se sienten protegidos jurídicamente por la propia Administración, el 99,4 de los encuestados consideran que no. Asimismo, el 98,2 entienden que la actitud de sus jefes políticos sí puede tener influencia en las posibilidades de ser agredidos.

De este modo, CSIF ha subrayado que este estudio expone que los policías municipales son un perfil profesional "sometido a fuertes presiones" en su día a día y con una formación "mal enfocada".

En este sentido, el sindicato considera que el porte y uso de dispositivos eléctricos de inmovilización, homologados y ajustados a la legislación española son "necesarios" para adecuar la proporcionalidad de las intervenciones policiales.

Este informe fue presentado en el marco del Seminario de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI) sobre violencia de terceros hacia empleados públicos celebrado en Madrid, donde se informaron de casos concretos de agresiones a empleados públicos.