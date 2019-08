20 de agosto de 2019

David Pérez asegura que no puso reticencia para ser titular de Vivienda y cree que su Consejería “es la más bonita”

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha asegurado que no puso ninguna reticencia ni objeción al ser propuesto como titular de esta cartera por querer otra de más relevancia, ya que considera que su Consejería "es la más bonita".

En declaraciones a los periodistas tras finalizar la toma de posesión de todos los consejeros, David Pérez, preguntado por el retraso de que ayer se anunciara su nombre junto con el del consejero de Sanidad y la de Medio Ambiente por la noche y si esto tiene relación con que él no estaba conforme con la cartera que le tocaba liderar a asegurado que "no tiene nada que ver y que no se trata de nada de eso".

"Cada consejero pensará que tiene un encargo muy importante y el más bonito, yo creo que tengo el más bonito, porque los municipios son vitales y me voy a esforzar en dar atención a esos municipios sobretodo los más pequeños. Esa va a ser mi pasión, con ilusión y gratitud", ha sostenido.