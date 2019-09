Educación dice que hay 19 centros escolares en obras, aunque no se ha tenido que reubicar a alumnos

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha afirmado este lunes que hay 19 centros escolares en obras, aunque ha asegurado que no ha sido necesario reubicar a los alumnos.

En declaraciones a Onda Madrid recogidas por Europa Press, el consejero ha explicado que actualmente todavía no han finalizado las obras en cuatro centros, por lo que los alumnos han permanecido en el centro anterior, y en ocho de ellos se están realizando tareas en algunas aulas.

Así, ha asegurado que se prevé que las obras finalicen en noviembre y ha afirmado que en la región "ningún alumno" va a estar en barracones ni ha sido desplazado por obras.

"Inevitablemente si en un año se quieren hacer 10 nuevos centros y ampliar 43 para conseguir que haya 10.000 plazas más, obras tiene que haber", ha apuntado el consejero, a lo que ha añadido que se están realizando "enormes esfuerzos" para conseguirlo.

En este sentido, ha indicado que en si los alumnos han convivido con obras no es "porque no se hayan acabado", sino porque las mejoras se realizan "en fases", algo que ha calificado de "más económico y racional".

ESCUELAS INFANTILES

En cuanto a las escuelas infantiles, Ossorio ha recordado que la gratuidad va a afectar a 41.500 niños con una inversión de 53 millones de euros. Además, otros 33.000 niños podrán acceder al cheque guardería con una inversión de 36,6 millones de euros, ante lo que Ossorio ha afirmado que las familias se ahorrarán de 100 a 160 euros. Así, el 83 por ciento de las familias dispondrán del servicio gratuito o podrán acceder al cheque.

Por otro lado, el consejero ha afirmado que estiman que los 53.000 profesores son "suficientes", ya que ha asegurado que se trata del dato "más alto" de la historia, y ha destacado que en 2017 se firmó un acuerdo sectorial con sindicatos para ir aumentado esta cifra. "Tenemos clarísimo que los docentes son el mayor activo para la calidad de la educación", ha zanjado.

El consejero de Educación ha afirmado que este año es el segundo que está en funcionamiento el plan Accede de libros de textos con el que han calculado que 300.000 familias se beneficiarán y han invertido 50 millones para este año.

De esta forma, el consejero ha indicado que el estado autonómico ha sido "un gran éxito", pero ha mantenido que el margen de actuación tiene que ser "razonable". "Me parece lamentable la noticia de que haya un intento de adoctrinamiento por parte de algunas comunidades autónomas que intentan falsear la historia, me parece muy triste", ha apuntado, a la vez que ha destacado que en Madrid "no sucede".

"LIBERTAD DE ELECCIÓN"

En cuanto a la educación concertada, ha insistido en que "no va a inclinar la balanza" a favor este tipo de educación. En este sentido, ha afirmado que quieren conseguir una educación de "la máxima calidad" tanto en los concertados como en los públicos.

"Queremos la libertad de elección de los padres y sin ningún tipo de complejo vamos a actuar en función de la demanda de los padres y vamos a ampliar los conciertos a la etapa del Bachillerato", ha apostillado, a lo que ha añadido que dentro de la ley, actuarán como han prometido en su programa electoral.

Por último, Ossorio ha afirmado que se ha encontrado con una "herencia recibida estupenda" ya que Madrid tiene una educación "de calidad extraordinaria".